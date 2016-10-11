Под Одессой выявили незаконную добычу песка в промышленных масштабах (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы после получения лицензии на геологоразведочные исследования фактически организовали добычу песка (песчано-галечника) с использованием промышленной техники на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок.

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На территории карьеров правоохранители изъяли почти 200 тонн песка, подготовленного на продажу, семь экскаваторов, пять бульдозеров, 13 грузовых автомобилей, погрузчик и подъемный кран.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Специалисты Государственной экологической инспекции устанавливают размер ущерба, нанесенного окружающей среде.