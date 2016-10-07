Украина и Израиль договорились углубить сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и очистки рек

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, механизмы и перспективы такого сотрудничества были обсуждены во время встречи министра экологии Украины Остапа Семерака со своим израильским коллегой, председателем Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным.

Министр экологии Украины отметил, что украинская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Израилем в сфере возобновляемой энергетики и обращения с отходами.

Читайте такжеКитай намерен развивать солнечную энергетику в Украине через свою госкомпанию

Он подчеркнул, что из-за общего неудовлетворительного состояния управления водными ресурсами и засушливости климата на протяжении последних лет, актуальным для всех регионов Украины является изучение израильского опыта по сокращению потерь воды в сфере водоснабжения и эффективного управления водными ресурсами, в частности, предотвращения загрязнения воды и восстановления водных бассейнов.

Семерак также отметил, национальное законодательство, регулирующего сферу управления водными ресурсами, которое недавно претерпело изменений – принят закон, который предусматривает переход системы управления водными ресурсами Украины на бассейновый принцип.

По словам Семерака, это будет способствовать внедрению интегрированных подходов в управление водными ресурсами и адаптации водного законодательства к законодательству стран ЕС.

Читайте такжеЕС приветствовал принятие Верховной Радой Украины законов об экологической оценке

Также, в ходе встречи представители израильской стороны были ознакомлены с ходом заявленных реформ сферы охраны окружающей среды.

В контексте обсуждения актуальных вопросов сферы охраны окружающей среды, министр экологии отметил, что в Украине инвестиционно привлекательными среди прочего является сфера возобновляемой энергетики, в частности, инвестирование в проекты на территории зоны отчуждения и водного хозяйства (очистка рек и тому подобное).

По итогам встречи стороны договорились об установлении рабочих контактов между органами министерств Украины и Израиля.

Как напоминают в пресс-службе, украинско-израильское двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды осуществляется в рамках действующего соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды от 25 ноября 1996 года.