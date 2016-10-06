Посреди реки - по пояс: Днепр из-за земснарядов катастрофически мелеет (фото)
Древнейшая река Европы и главная водная артерия Украины - Днепр - катастрофически мелеет. В центре Киева посреди реки можно стоять по пояс в воде.
Как сообщили УНИАН в Ассоциации рыболовов Украины, столичной акватории появилось 56 мелей, которые в скором времени могут стать островами.
Кроме того, экологическое состояние реки Днепр также находится под серьезной угрозой.
Читайте такжеВ центре Киева посреди Днепра могут появиться новые острова (фоторепортаж)
"Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не на благо реки и общества, убирая наносы и расчищая судоходный ход (фарватер), а исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона на середине реки, стало настолько мелко, что уже из воды выглядывают "новые" острова", - говорится в сообщении.
В ассоциации отмечают, что Днепр лишают возможности самостоятельно очистить свои воды, ведь земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой "разрывают на части" реку, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, изменяя русло Днепра.