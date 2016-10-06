Посреди реки - по пояс: Днепр из-за земснарядов катастрофически мелеет (фото)

18:15, 06 октября 2016
Экология
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Древнейшая река Европы и главная водная артерия Украины - Днепр - катастрофически мелеет. В центре Киева посреди реки можно стоять по пояс в воде. 

Ассоциация рыболовов Украины

Как сообщили УНИАН в Ассоциации рыболовов Украины, столичной акватории появилось 56 мелей, которые в скором времени могут стать островами. 

Кроме того, экологическое состояние реки Днепр также находится под серьезной угрозой. 

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"Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не на благо реки и общества, убирая наносы и расчищая судоходный ход (фарватер), а исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона на середине реки, стало настолько мелко, что уже из воды выглядывают "новые" острова", - говорится в сообщении.

Ассоциация рыболовов Украины

В ассоциации отмечают, что Днепр лишают возможности самостоятельно  очистить свои воды, ведь земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой "разрывают на части" реку, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, изменяя русло Днепра. 

Ассоциация рыболовов Украины

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