"Надра Украины" помогут недропользователям оценить влияние на окружающую среду





Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ВР Украины.

Как отметил Председатель правления Национальной акционерной компании «Надра Украины» Ярослав Климович, этот закон является существенным для экологов и недропользователей.

- Отныне в Украине будут действительно европейские нормы. При этом наша компания и ДП Национальной акционерной компании «Надра Украины» «Укрнаукагеоцентр» уже много лет выполняют по самым высоким стандартам качества работы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Нашими услугами пользуются не только украинские, но и иностранные недропользователи. И разумеется, что мы продолжим работу в этом направлении – уже имея современные законодательные нормы Украины, - подчеркнул он.

Ярослав Климович добавил, что Компания будет оперативно обеспечивать ОВОС действующих владельцев и новых претендентов на получение специальных разрешений на недропользование практически по всем видам полезных ископаемых.