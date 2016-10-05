ЕС приветствовал принятие Верховной Радой Украины законов об экологической оценке

Об этом говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Facebook.

"Представительство ЕС приветствует принятие Верховной Радой Украины закона об оценке воздействия на окружающую среду и закона о стратегической экологической оценке", - подчеркнули в дипломатической миссии Евросоюза.

"Оба закона соответствуют правилам ЕС и лучшим европейским практикам", - отметили дипломаты.

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В связи с этим в представительстве заявили, что новая нормативно-правовая база будет способствовать развитию более прозрачных путей осуществления оценки воздействия инвестиционных проектов на окружающую среду и общество. По мнению дипломатов, это поможет в избежании или ограничении негативных последствий для местных сообществ и потребителей.

"Также четкие правила проведения экологической оценки помогут разблокировать стратегические инвестиции в сферы, которые способны активизировать экономический рост и создать новые рабочие места, включая транспортный и инфраструктурный секторы", - подчеркнули в Представительстве.

"Кроме того, это позволит украинским компаниям воспользоваться международным финансированием и открыть новые места для участия в инвестиционных проектах за рубежом", - заявили в миссии.

Также в Представительстве Евросоюза заверили, что и впредь будут поддерживать украинское правительство во внедрении этих законов с помощью политического диалога между ЕС и Украиной и технической поддержки.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который устанавливает европейские нормы оценки воздействия предприятий на окружающую среду.

Также парламент принял во втором чтении и в целом закон, который обязывает органы власти планировать на длительную перспективу возможное влияние на окружающую среду решений по стратегии развития региона, создания предприятий, особенно тех, которые добывают полезные ископаемые. За принятие закона «О стратегической экологической оценке» проголосовали 231 народный депутат.