В Полтавской области горит торф на площади 16 га
09:59, 03 октября 2016Экология
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В Полтавской области горит торф на площади 16 гектаров.
В результате пожара сухой травы произошло возгорание поверхностных залежей торфа / mns.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, 30 сентября в селе Худолеевка Семеновского района в результате пожара сухой травы произошло возгорание поверхностных залежей торфа на площади 20 га.
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«По состоянию на 08:00 3 октября осталось ликвидировать горение на площади 16 га», - говорится в сообщении.
Ликвидация торфяного пожара продолжается. На месте работает 24 единицы техники и 64 человека личного состава.
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