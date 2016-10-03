В Полтавской области горит торф на площади 16 га

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, 30 сентября в селе Худолеевка Семеновского района в результате пожара сухой травы произошло возгорание поверхностных залежей торфа на площади 20 га.

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«По состоянию на 08:00 3 октября осталось ликвидировать горение на площади 16 га», - говорится в сообщении.

Ликвидация торфяного пожара продолжается. На месте работает 24 единицы техники и 64 человека личного состава.