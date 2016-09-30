В центре Киева посреди Днепра могут появиться новые острова (фоторепортаж)
В Киеве глубина главной реки страны в некоторых местах становится все меньше, что в ближайшее время может привести к возникновению в центре столицы небольших островов на Днепре.
Десятки отмелей, которые возникли на реке за последнее время, могут превратиться в небольшие острова.
Корреспондент УНИАН побывал в местах, где Днепр фактически превращается в болото из-за растительности, что пробивается сквозь воду.
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В Ассоциации рыболовов Украины говорят, что в акватории Киева за последнее время появилось более пяти десятков отмелей, и совсем скоро они могут превратиться в небольшие острова. Эксперты отметили, что это никак не связано с глобальным потеплением или другими природными явлениями, и Днепр мелеет из-за халатности людей. В частности, земснаряды на добычу песка сейчас работают практически во всех районах.
В ассоциации рассказали, что между мостом Патона и мостом Метро образовались отмели, которые можно увидеть даже с берега.