В центре Киева посреди Днепра могут появиться новые острова (фоторепортаж)

Десятки отмелей, которые возникли на реке за последнее время, могут превратиться в небольшие острова.

Корреспондент УНИАН побывал в местах, где Днепр фактически превращается в болото из-за растительности, что пробивается сквозь воду.

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В Ассоциации рыболовов Украины говорят, что в акватории Киева за последнее время появилось более пяти десятков отмелей, и совсем скоро они могут превратиться в небольшие острова. Эксперты отметили, что это никак не связано с глобальным потеплением или другими природными явлениями, и Днепр мелеет из-за халатности людей. В частности, земснаряды на добычу песка сейчас работают практически во всех районах.

В ассоциации рассказали, что между мостом Патона и мостом Метро образовались отмели, которые можно увидеть даже с берега.