ГПУ задержала участника коррупционной схемы, введенной бывшим главой Гослесагентства

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления совместно с Департаментом процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева задержан активный участник введенной бывшим Председателем Гослесагентства Украины преступной схемы вымогательства денежных средств от импортеров лесной продукции в период 2011 – 2014 годов, что с августа 2016 года находился в розыске», – говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что указанная особа, приближенная к бывшему руководству Государственного агентства лесных ресурсов Украины, принимала непосредственное участие в предъявленных требованиях представителям иностранных компаний, которые импортировали древесину из Украины в период 2011-2014 годов, по уплате так называемых «откатов» за получение необходимых объемов указанной продукции.

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Действуя по предварительной преступной договоренности с руководством Гослесагентства Украины в указанный период, путем вымогательства, подозреваемые лица получили неправомерную выгоду на общую сумму свыше 140 млн. грн., которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

29.09.2016 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство органа досудебного расследования и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Справка: действия этого участника преступной схемы квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества (ч. 4 ст. 368 УК Украины), а также лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 209 УК Украины).