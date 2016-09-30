На крыше помещения Тернопольского облсовета установят солнечные батареи

Как сообщили УНИАН начальник управления инфраструктуры, транспорта и энергосбережения Тернопольской ОГА Василий Ясиновский, батареи обустроят на крыше сессионного зала.

«В целом этот проект стоит в пределах 150 тыс. грн. Еще около 200 тыс грн необходимо для установки этих батарей. Все затраты окупят себя за пять лет функционирования, затем батареи начнут давать прибыль. К реализации проекта мы планируем привлечь инвесторов», – говорит Ясиновский.

Он отметил, что здание Тернопольского областного совета, в котором размещается и Тернопольская областная государственная администрация, в общем потребляет 600 тыс. кВт в год. Солнечные батареи будут давать около трети необходимой электроэнергии.

Ясиновский уточнил, что выработанная электроэнергия будет подаваться в единую государственную энергетическую сетку, благодаря чему проект скорее самоокупиться.

«Для примера, если гражданин установил в своем хозяйстве солнечную батарею, полученную энергию он сначала продает в единую государственную энергетическую сетку стоимостью в 5,5 грн за 1 кВт энергии. А потом покупает ее по «зеленому» тарифу — 1,25 грн за 1 кВт энергии», – говорит Ясиновский.

По его данным, в целом солнечные батареи функционируют уже в 70-ти домохозяйствах Тернопольской области.

В этом году разработаны проекты по установке солнечных батарей в Шумском районе (выделено 21 га земли) и Подгаецком районе (выделено 36 га земли). Это даст возможность производить около 20% энергии, которую потребляют на Пидгаеччине, и около 14 % – на Шумщине.