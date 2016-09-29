Нелегальные карьеры и загрязненные воды: оккупанты нанесли экологии Крыма и Донбасса непоправимый ущерб - Семерак

Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сказал в интервью изданию "Лига", передает пресс-служба ведомства.

"Военный конфликт на Востоке и оккупация Крыма - это безумная природоохранная катастрофа для тех регионов. Мы не можем оценить ущерб, нанесенный растительности в степях, животному миру и рекам. Сколько леса в национальных природных парках вырублено. Я дал поручение нашим институтам попробовать оценить в деньгах этот ущерб, но методологий оценки нет, поэтому и последствия трудно спрогнозировать", - отметил Семерак.

По словам министра, возможностей что-то изменить на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей на сегодня нет, так как оценить экологическую ситуацию возможно только по космическим снимкам.

"Видим, что на территориях, неподконтрольных Украине, появляются карьеры, на которых добывают уголь в нарушение всех норм и стандартов, и этот вред природе, увы, является невосполнимым. Загрязнены и водные ресурсы. Сбросы военной техники впадают в грунтовые воды, в реки, а водоносная система Украины не подчиняется военным правилам. И если есть линия разграничения, то река там не останавливается, она зашла и вышла, и понесла то, что она несет",- отметил министр.

По словам Семерака, Украина задействует все международные инструменты давления и заявлений, для привлечения внимания мирового сообщества к экологическому состоянию на оккупированных территориях. Так, на последней Ассамблее ООН с окружающей среды, Украина инициировала принятие резолюции "Защита окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами", которая была поддержана многими странами. Это был первый документ, который за последние 20 лет привлекает внимание международного сообщества к защите окружающей среды в зонах вооруженных конфликтов. В рамках его реализации, ЮНЕП будет оказывать помощь таким странам, в частности в проведении пост конфликтных оценок окружающей среды и ее восстановления.

Министр убежден, что недооценивать поддержку международных партнеров не нужно.

"Когда закончится военный конфликт, а он точно закончится, эти резолюции будут доказательными инструментами в решении судебных споров. Поэтому это надо делать, и мы это делаем. Наши эксперты-экологи присоединятся к переговорным группам, которые работают в Минске. Украинский МИД ведет международное давление на Россию, в первую очередь в отношении этих угроз, и наши эксперты в помощниках", - сказал Семерак.