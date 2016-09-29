Минприроды инициирует повышение ответственности за экологический ущерб

Об этом в интервью ЛІГА.net рассказал министр экологии Остап Семерак, передает пресс-служба министерства.

"Я предложил ряд срочных решений, которые правительство приняло. В том числе есть поручение в кратчайшие сроки Минприроды, Минюсту и Минрегионстрою подготовить проект закона по повышению ответственности за экологический ущерб. Штрафы должны быть ощутимыми", - отметил министр.

По его словам, для принятия решения относительно усиления ответственности за нарушение экологического законодательства понадобится политическая воля и существенное повышение уровня наказаний.

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"Мы должны осознать: или мы серьезно в государстве относимся к охране окружающей природной среды и осознаем состояние дел, или Украина будет плавно скатываться в экологическую катастрофу, к которой мы идем", - резюмировал Семерак.

При этом он констатировал, что на сегодня в Украине органы, которые осуществляют контроль за соблюдением экологического законодательства, не имеют достаточного количества инструментов для надлежащего реагирования. В то же время в Минприроды продолжается работа по реформированию Государственной экологической инспекции, которая должна превратиться в действенный инструмент контроля.