Конкурс на главу Гослесагентства показал, что страна начала бороться с коррупцией и кумовством - эксперт

Как сообщает "112 Украина", по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС наша страна обязалась принять новый Закон о государственной службе. Согласно этому документу все чиновники категории А перед назначением на должность должны пройти конкурс, состоящий из тестов, собеседования и решения ситуативных задач. На основе всех данных члены комиссии выводят баллы. Кто больше всего набрал – тот и рекомендуется комиссией для назначения на ту или иную должность.

"Главное, по моему мнению, что этот Закон пронизан идеей прозрачности и эффективности, изменениями административной культуры государственных служащих, а заложенные принципы и процедуры полностью соответствуют европейским стандартам и практикам. Во время его разработки нам удалось не только заручиться поддержкой ведущих экспертов программы SIGMA/OECD и международных партнеров, но и объединить всех отечественных ведущих специалистов, ученых институтов гражданского общества, поэтому есть реальный шанс на позитивные изменения", - говорит глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

В свою очередь эксперт в сфере административного права Игорь Лавриненко отмечает не только позитивную работу нового Закона, но и работу самой комиссии. Во вторник, 20 сентября, состоялся первый конкурс на должность главы Гослесагентства, победу в котором одержала Кристина Юшкевич. Эксперты, имевшие возможность в прямом эфире следить за ходом конкурса, отметили, что сомневаться в честности и объективности комиссии не приходится.

"Это первые шаги в борьбе с коррупцией и кумовством. Чиновников высшей категории теперь будут назначать не по указке свыше, а оценивая их профессионализм и интеллект, - говорит Игорь Лавриненко. – Но все же право на подписание назначения на должность чиновников категории А остается за Кабмином. Согласно действующему законодательству у Правительства есть 30 дней на подписание назначения рекомендованного комиссией кандидата".

По мнению Лавриненко, назначение на должность нового главы Гослесагентства станет испытанием для правительства. Ведь раньше назначение на должность чиновников категории А происходило исключительно с подачи Кабмина. Сейчас же, хоть формальные функции и сохранились за Правительством, игнорирование рекомендаций комиссии по вопросам высшего корпуса власти может поставить крест на всех проводимых реформах в стране и евроинтеграции Украины. Особенно это опасно, по словам эксперта, сегодня, когда в Европарламенте идут горячие дискуссии вокруг принятия безвизового режима для украинцев.