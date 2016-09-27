ВВС рассказало о приюте для кошек в переживающем гуманитарную катастрофу Алеппо (видео)

В интервью ВВС Мухаммед рассказал, что коты начали приходить к нему, когда люди бежали из осажденного города.

Среди них были бездомные животные и те, чьи владельцы оставили их, покидая Алеппо. Некоторые люди приносили котов к Мухаммеду, зная, что он их любит. Сначала в приюте было 20-30 кошек, спустя год – больше сотни. Кто-то просит вернуть животных, когда жители смогут вернуться в осажденный город.

Мухаммед рассказал трогательную историю о девочке, родители которой потребовали, чтобы она оставила у него своего котенка, потому что бежали из Сирии. Теперь владелец приюта шлет девочке фотографии питомца через интернет в Турцию.

Ранее детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что в результате интенсивных боев в Алеппо более двух миллионов людей остались без воды.

Как сообщал УНИАН, недельный режим прекращения огня в Сирии истек ночью 19 сентября. За несколько часов до этого недалеко от Алеппо была обстреляна гуманитарная колонна ООН. США обвинили в атаке российских военных, однако Москва категорически отрицает причастность к нападению.

Сирийское правительство в своем официальном заявлении в четверг, 21 сентября, предупредило о планах начала сухопутного наступления на Алеппо, посоветовав жителям восточной части, контролируемой повстанцами, спасаться бегством в кварталы на западе города, находящиеся под контролем сирийской армии.

Тем временем дипломатические усилия остановить кровопролитие пока далеки от успеха. Госсекретарь США Джон Керри, который накануне провел очередные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявил о "небольшом прогрессе" в преодолении разногласий. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, с момента завершения перемирия в результате авиаударов по Алеппо, нанесенных сирийской авиацией при поддержке России, погибли 173 человека, из них - 26 детей.