В Бразилии нашли крупнейшую в мире анаконду (видео)
13:43, 26 сентября 2016Экология
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В Бразилии обнаружили, возможно, самую большую в мире анаконду.
Найденная анаконда в диаметре достигает почти одного метра / zooblog.ru
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Metro.
Длина змеи достигает около 10 метров, а весит она 400 килограмм.
В Сети появилось видео необычного существа. Так, на нем видно, что змею, которая в диаметре достигает почти одного метра, поднимают с помощью землеройной техники. По словам строителей, существо они нашли после взрыва у одной из дамб ГЭС Белу-Монти, что в Бразилии. Много юзеров были возмущены видео, на котором мертвая змея лежит прикованная цепями.
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Видео было опубликовано еще в феврале. За это время оно собрало более 2 млн просмотров.
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