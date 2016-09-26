В Бразилии нашли крупнейшую в мире анаконду (видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Metro.

Длина змеи достигает около 10 метров, а весит она 400 килограмм.

В Сети появилось видео необычного существа. Так, на нем видно, что змею, которая в диаметре достигает почти одного метра, поднимают с помощью землеройной техники. По словам строителей, существо они нашли после взрыва у одной из дамб ГЭС Белу-Монти, что в Бразилии. Много юзеров были возмущены видео, на котором мертвая змея лежит прикованная цепями.

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Видео было опубликовано еще в феврале. За это время оно собрало более 2 млн просмотров.