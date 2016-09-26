Тысячи жителей Венеции выплыли к лагуне, чтобы выступить против круизных лайнеров (видео)

11:04, 26 сентября 2016
Экология
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Огромные корабли каждый день привозят в город десятки тысяч туристов и, по мнению венецианцев, изрядно портят экологию.

Протестующие размахивали флагами и плакатами около пассажирского терминала, куда прибывают лайнеры с туристами, чтобы привлечь как можно больше внимания к своей акции.

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