Тысячи жителей Венеции выплыли к лагуне, чтобы выступить против круизных лайнеров (видео)
11:04, 26 сентября 2016Экология
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Огромные корабли каждый день привозят в город десятки тысяч туристов и, по мнению венецианцев, изрядно портят экологию.
Несколько тысяч жителей Венеции всплыли до лагуны, чтобы выступить против круизных лайнеров
Протестующие размахивали флагами и плакатами около пассажирского терминала, куда прибывают лайнеры с туристами, чтобы привлечь как можно больше внимания к своей акции.
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