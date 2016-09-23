На Тернопольщине третьи сутки тушат возгорание на торфянике, пока потушили 20% площади (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, по состоянию на 23 сентября ликвидировано горение на площади 1,4 га, осталось ликвидировать пожар торфа на площади 5,6 га.

На месте происшествия работает 7 единиц техники и 23 работника личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Украины в Тернопольской области. Дополнительно от органов власти привлечено 5 единиц техники и 9 работников.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября вблизи с. Большая Иловица возник пожар сухой травы на площади 10 га.

Пожар удалось потушить, однако в результате него загорелся торфяник площадью 7 га, возгорание которого ликвидируют до сих пор.