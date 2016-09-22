Минприроды обязало руководителей нацпарков и заповедников обнародовать планы проведения рубок

Как отмечает пресс-служба министерства, соответствующая информация должна быть размещена на официальных веб-сайтах ПЗФ для усиления общественного контроля за проведением санитарно-оздоровительных мероприятий на территориях заповедников и национальных природных парков, подчиненных Минприроды.

"В подчинении нашего министерства менее 10% лесов от общего лесного фонда Украины. Для борьбы с лесной коррупцией мы ввели временные ограничения на проведение санитарных рубок и инициировали подготовку новых Санитарных правил леса. Именно их нормативные предписания обязывают информировать общественность о прозрачности принятия решений относительно проведения соответствующих санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах", - пояснил министр экологии Остап Семерак.

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В то же время он отметил, что Минприроды продолжает ждать от Гослесагентства выполнения обязательств относительно принятия новых Санитарных правил леса и вынесения подготовленного документа на рассмотрение правительства.

"Промедление с принятием Санитарных правил играет против природы и сохранения национальных богатств. Мы продолжаем ждать от Гослесагентства новых четких правил проведения рубок, а также готовности приобщиться на практике к расширению заповедных территорий. В Министерстве аграрной политики, которому подчиняется Гослесагентство, всячески уверяют в поддержке противодействия лесному браконьерству. Пока мы ждем от них реальных шагов, а параллельно пытаемся навести порядок на заповедных территориях, подчиненных министерству. Конечно, за несколько месяцев сложно изменить ментальность "заробитчан" на древесине и сломать схемы, которые внедрялись не одно десятилетие. Мы должны жестко регламентировать сплошную санитарную рубку и злоупотребления на ее основе", - резюмировал министр.

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В министерстве напоминают, что в новых Санитарных правилах усовершенствован механизм назначения и осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, предусмотрено ограничение, а на отдельных участках леса природно-заповедного фонда и вокруг мест гнездования редких хищных птиц – полный запрет на проведение санитарных рубок, введены более жесткие критерии относительно принципов лесохозяйствования, которые отвечают требованиям Всеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ о запрете санитарных рубок в пределах заповедников и национальных природных парков.