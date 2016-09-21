Переход к европейской модели оценки воздействия на окружающую среду в Украине пройдет поэтапно - Семерак

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время круглого стола "Европейская интеграция в сфере экологической оценки: ОВД и СЕО", который состоялся при участии международных экспертов, представителей Европейского парламента и народных депутатов Украины.

«Что может усложнять жизнь бизнеса еще больше чем государственная экологическая экспертиза в том состоянии, котором она есть сегодня? Оценка воздействия на окружающую среду - не препятствие, а возможность для экологически ответственного бизнеса играть по прозрачным правилам и получать инвестиции. Это не просто формальное выполнение обязательств перед ЕС. На самом деле много международных партнеров ориентируются в своей деятельности на состояние выполнения страной международных обязательств. И это касается не только проектов помощи, но и кредитных возможностей для украинского бизнеса" , - отметил Семерак.

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Он отметил, что оценка воздействия на окружающую среду будет осуществляться лишь в отношении определенных законом видов деятельности и объектов.

"Хочу опровергнуть миф, что предприятия якобы будут вынуждены проводить ОВД всех работающих на данных объектах и понесут значительные финансовые потери, в частности, предприятия энергетической сферы. Законопроектом конкретно предусмотрено, что действующие объекты будут подлежать ОВД исключительно в случаях существенных перемен в своей деятельности", - рассказал Семерак.

Вместе с тем министр отметил, что переход к европейской модели оценки воздействия на окружающую среду в Украине будет обеспечиваться поэтапно, с полугодовым переходным периодом, о котором говорится в заключительных положениях законопроекта.

Напомним, 12 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об оценке воздействия на окружающую среду" (№2009а-д). Профильный Комитет ВР планирует в ближайшее время рассмотреть его во втором чтении.

Документ устанавливает правовые и организационные основы оценки воздействия на окружающую среду, которая направлена на предупреждение и предотвращение вреда окружающей среде в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может иметь значительное влияние на окружающую среду.

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К первой категории видов планируемой деятельности и объектов, которые подлежат оценке влияния на окружающую среду, относятся,в частности, нефтеперерабатывающие заводы и тепловые электростанции, некоторые виды строительства и обращения с отходами; добыча нефти и природного газа на континентальном шельфе.

Ко второй категории относятся, в частности, сельское хозяйство, лесоводство и водное хозяйство, добывающая, энергетическая, химическая и пищевая промышленность, туризм и рекреация.

Решение по оценке воздействия на окружающую среду является обязательным для исполнения, но может быть оспорено любым физическим или юридическим лицом в судебном порядке, в частности, на основании нарушения процедуры проведения оценки воздействия на окружающую среду.