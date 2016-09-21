На Тернопольщине вторые сутки ликвидируют возгорание на торфянике

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, вчера на пункт связи 16-й государственной пожарно-спасательной части Управления поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории вблизи села Великая Иловица Шумского района.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит сухая трава на площади 10 га. Возгорание ликвидировали.

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Однако в результате горения сухой травы возникло возгорание залежей торфа на площади 7 га.

Для тушения возгорания был дополнительно привлечен резервный караул ГПСЧ-16. Кроме этого было задействовано 9 человек ГП "Кременецкий лесхоз"“, 1 трактор с плугами и автомобиль с емкостью для подвоза воды.

Сегодня, 21 сентября, работы по ликвидации возгорания продолжаются.

На помощь дежурному и резервном караулам ГПСЧ-16 прибыли пожарные 5-й ГПСЧ Управления. Для борьбы с огнем привлечено автоцистерну, пожарно-насосную станцию, 2 мотопомпы и 2 единицы специальной приспособленной техники для подвоза воды.