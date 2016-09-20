ООН намерена продвигать Цели устойчивого развития с помощью более миллиона "рекрутов"

Его участники обсудили меры по реализации плана действий, призванного вывести человечество на траекторию преобразований во имя благополучия людей и здоровья планеты, сообщает Центр новостей ООН.

«Сегодня мы отмечаем первую годовщину со дня принятия Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Эти Цели получили глобальную поддержку. Более 50 стран закрепили их в своей национальной повестке дня», - заявил Генеральный секретарь ООН.

Цели устойчивого развития были единогласно приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе исторического Саммита в сентябре 2015 года.

В новой Повестке дня мировые лидеры пообещали «положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства».

Лидеры государств и правительств заявили о готовности провести «смелые» реформы с тем, чтобы вывести мир на траекторию устойчивого развития.

Генеральный секретарь ООН отметил, что семнадцать Целей в области устойчивого развития и 169 задач носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

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«Прошедший год был напряженным. Реализация Целей идет полным ходом», - заявил Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что весь мир заинтересован в искоренении нищеты и в устойчивом развитии в интересах всех людей.

«На карту поставлено наше общее будущее», - заявил Генеральный секретарь ООН. Он сообщил, что к концу следующего года ООН намерена «рекрутировать» более миллиона активистов, которые помогут донести суть целей и задач в сфере устойчивого развития до двух миллиардов человек.

Генеральный секретарь ООН призвал все международное сообщество объединиться в борьбе за лучшее будущее. Он предупредил, что времени на промедление нет.