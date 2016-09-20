На Тернопольщине во время проверки на радиозаводе экологи обнаружили 3 тысячи "ядовитых" ламп

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"Лампы, содержащие вещества с ртутью и относятся к I классу опасности в количестве 3000 шт. и заполненные пластиковые бочки синего цвета с отходами неизвестного происхождения емкостью 50 л в количестве 21 шт. (общим объемом 1050 л)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что собственника данных отходов не установили.

"Тернопольскому городскому совету отправлено письмо и обязательства определить количество, состав, свойства, стоимость отходов, уровень их опасности для окружающей природной среды и здоровья человека и принять меры для установления собственника отходов", - отметили в ведомстве.