ООН хочет направить 28,2 миллиона долларов для оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям КНДР

Как отмечает пресс-служба ООН, стихийное бедствие, вызванное проливными дождями, обрушилось в начале этого месяца на северо-восток страны.

Сегодня в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что запрошенные средства предназначены для оказания помощи 600 тысячам жителям Северной Кореи в ближайшие шесть месяцев. Речь идет о населении провинции Хамген.

Как отмечает пресс-служба, сотрудники ООН совместно со своими партнерами намерены обеспечить пострадавших временным укрытием, продовольствием, медицинской помощью, чистой водой и доступом к образованию.

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Ливневые дожди обрушились на провинцию в конце августа в период прохождения тайфуна "Лайонрок". В результате наводнения были разрушены или повреждены 30 тысяч зданий, дороги и мосты.

Стихийное бедствие унесло жизни 138 человек. Около 400 человек числятся пропавшими без вести. 140 тысяч жителей провинции нуждаются в срочной помощи.

Это стихийное бедствие стало сильнейшим на территории КНДР за последние 70 лет.