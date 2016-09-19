На Тернопольщине задержали 4 браконьеров, угрожавших егерям ружьем

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в выходные во время проверки мест возможного нелегального рыболовства на Днестре работники районной организации общества охоты и рыболовства заметили четырех подозрительных мужчин с предметами, похожими на «электроудочки».

Когда егеря приблизились к мужчинам, те начали угрожать ружьем.

В результате егеря вызвали полицию.

Полицейские на месте происшествия обнаружили самодельную «электроудочку», аккумулятор для нее и незарегистрированное ружье с патронами. Все эти вещи правоохранители изъяли и передали на экспертизу.

Правонарушителями оказались четверо жителей райцентра и сел Бучацкого района.

Относительно них открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 342 УК Украины (сопротивление представителю власти во время исполнения им служебных обязанностей).