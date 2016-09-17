Около миллиарда тонн радиоактивной воды попало в главный источник питьевой воды во Флориде

Об этом сообщили местные власти, передает BBC.

Утечка произошла после того, как под заводом по производству удобрений около Тампы образовалась огромная воронка. Тем самым она повредила хранилище сточных вод. В воде содержался фосфогипс, который является слаборадиоактивным побочным продуктом при производстве удобрений.

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Компания Mosaic, которая владеет данным заводом, пояснила, что утечка не представляет опасности. По данным компании, загрязненная вода не достигла точек, где идет забор воды, и в данный момент эта вода откачивается.

Отмечается также, что сама компания умалчивала информации об утечке на протяжении трех недель.