В экопарке Харькова появилась голубая мартышка

Об этом сообщили 057.ua.

Коронованная или, как ее еще называют, голубая мартышка живет в вольере на главной аллее парка.

"Африканский красавец уже делит вольер на главной аллее с двумя другими сородичами. Он контактен, игрив и не капли не застенчив. Малыш прошел все необходимые медицинские процедуры, Для молодого примата уже составлен особый рацион, который поможет растущему организму получать все необходимые вещества", - рассказали в экопарке.

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Мартышку кормят фруктами, овощами, кашами, мясом, творогом и рыбой.

Напомним, лемуры, кенгуру и зебры: ранее Харьковскому зоопарку пообещали новых животных.