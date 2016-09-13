Профильный комитет Рады 21 сентября во втором чтении рассмотрит законопроект об оценке влияния на окружающую среду

Об этом во время встречи с представителями Европейской Бизнес-Ассоциации рассказал Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

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"Планируем 21 сентября законопроект, а точнее таблицу с поправками, рассмотреть на комитете Верховной Рады. Накануне Минприроды организует "круглый стол" с участием экспертов и экологического сообщества для его обсуждения и выработки общей позиции. Приглашаем представителей бизнеса и депутатов присоединиться к этому процессу. Напомню, что закон является одним из нашим обязательствам перед ЕС и должен установить новые стандарты и правила в природоохранной сфере", - сказал Остап Семерак.

Он подчеркнул, что принятие закона обяжет компании, которые имеют желание работать на той или иной территории, проходить оценку последствий воздействия на окружающую среду. Кроме того, этот закон обеспечит участие общественности в обсуждении развития территорий.

Министр также напомнил, что в европейских странах давно действует практика, когда финансирование со стороны иностранных финансовых институтов или бизнеса не начинается без оценки влияния проекта на окружающую среду.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения атмосферного воздуха в Мариуполе.