В России задержали членов противопожарной экспедиции Greenpeace

Члены организации доставлены в полицейский отдел в поселке Яблоновский. Об этом сообщил адвокат Александр Попков, передает РИА Новости.

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"Противопожарную экспедицию Greenpeace и ЭкоВахты, ранее подвергшуюся нападению на Кубани, сейчас задержали в Адыгее. Экологи заранее сообщили полицейским и представителям власти, куда и зачем они направляются, однако по пути экспедицию задержали полицейские", - сказал адвокат.

Как сообщает Greenpeace Russia в Twitter, экологов четыре часа удерживали в ОВД.

Сейчас участники в сопровождении полицейской машины после четырех часов в участке едут тушить пожар в район поселка Энем в Адыгее — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) September 11, 2016

Напомним, ранее на лагерь экологов напали в Краснодарском крае.