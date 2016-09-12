В России задержали членов противопожарной экспедиции Greenpeace

13:40, 12 сентября 2016
Экология
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В воскресенье, 11 сентября, полиция задержала 19 членов противопожарной экспедиции организаций Greenpeace и ЭкоВахты в Адыгее (РФ).

Reuters

Члены организации доставлены в полицейский отдел в поселке Яблоновский. Об этом сообщил адвокат Александр Попков, передает РИА Новости.

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"Противопожарную экспедицию Greenpeace и ЭкоВахты, ранее подвергшуюся нападению на Кубани, сейчас задержали в Адыгее. Экологи заранее сообщили полицейским и представителям власти, куда и зачем они направляются, однако по пути экспедицию задержали полицейские", - сказал адвокат.

Как сообщает Greenpeace Russia в Twitter, экологов четыре часа удерживали в ОВД.

Напомним, ранее на лагерь экологов напали в Краснодарском крае. 

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