В России задержали членов противопожарной экспедиции Greenpeace
В воскресенье, 11 сентября, полиция задержала 19 членов противопожарной экспедиции организаций Greenpeace и ЭкоВахты в Адыгее (РФ).
Члены организации доставлены в полицейский отдел в поселке Яблоновский. Об этом сообщил адвокат Александр Попков, передает РИА Новости.
Читайте такжеИз-за трагедии на Грибовичской свалке чиновники могут попасть за решетку
"Противопожарную экспедицию Greenpeace и ЭкоВахты, ранее подвергшуюся нападению на Кубани, сейчас задержали в Адыгее. Экологи заранее сообщили полицейским и представителям власти, куда и зачем они направляются, однако по пути экспедицию задержали полицейские", - сказал адвокат.
Как сообщает Greenpeace Russia в Twitter, экологов четыре часа удерживали в ОВД.
Сейчас участники в сопровождении полицейской машины после четырех часов в участке едут тушить пожар в район поселка Энем в Адыгее— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) September 11, 2016
Напомним, ранее на лагерь экологов напали в Краснодарском крае.