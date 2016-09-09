В два раза больше Аляски: за 20 лет площадь нетронутой природы сократилась на 10% - ученые

Исследование опубликовано в Current Biology, передает "Газета.Ru".

Специалисты отметили на глобусе области, занятые дикой природой и свободные от значительного влияния человека, и сравнили полученные карты с данными начала 1990-х. Суммарная площадь нетронутых экосистем в наши дни составляет 30,1 млн квадратных километров, или одну пятую от общей поверхности суши. За эти годы области, занимаемые природными комплексами, уменьшились на 3,3 млн квадратных километров. Тяжелее всего последствия хозяйственной деятельности отразились на дождевых лесах Амазонии и Центральной Африки, которые сократились на 30 и 14% соответственно.

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По мнению ученых, ООН и другие международные организации в большинстве случаев фокусируются на охране отдельных вымирающих видов, уделяя недостаточно внимания деградации целых экосистем, которые невозможно восстановить в первозданном виде. Чтобы изменить ситуацию и сохранить исчезающие природные ландшафты, человечество должно предпринять более активные действия в течение ближайших десятилетий, пока процесс не стал необратимым. Для этого нужно доработать природоохранное законодательство и строже следить за выполнением его предписаний, уверены ученые.