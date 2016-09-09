В России напали на активистов Greenpeace

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В результате нападения пострадал глава программы российского отделения Greenpeace по особо охраняемым природным территориям.

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"В 1:07 ночи на спящий лагерь, расположенный рядом с Большим Кирпильским лиманом в районе хутора Садки Приморско-Ахтарского района, напали восемь молодых человек крепкого телосложения в масках. Они избили несколько человек, повредили несколько автомобилей, в один из которых бросили светошумовую гранату, а также другое оборудование", - говорится в сообщении "Эковахты".

Специалист по природоохранному законодательству РФ Михаил Крейндлин после нападения был госпитализирован с сотрясением мозга. С тяжелыми травмами госпитализирован еще один эколог.

"У них были дубинки, ножи, пистолеты. Повредили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей. Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались "в свою Америку, в свою пендосию". На воротах краской написали "Тут пендосы", - рассказал руководитель противопожарного проекта организации " Greenpeace России" Григорий Куксин.

Экологи проводят в регионе противопожарную экспедицию.

В четверг, 8 сентября, активисты сообщили, что в их лагерь приехали люди, называющие себя "казаками". Они начали препятствовать экологам, называя их "предателями родины" и не выпуская из лагеря.

Напомним, коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева установило факт незаконной вырубки деревьев на склонах Старокиевской горы.