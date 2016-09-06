Кличко уверен, что проект реконструкции Бортнической станции аэрации будет успешно воплощен

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в Токио во время встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Шиничи Китаока, передает пресс-служба КГГА.

«На сегодня инвестиционный проект реконструкции Бортнической станции аэрации является наиболее масштабным инфраструктурным проектом в Украине, который решает комплекс экологических, техногенных, социальных и бытовых вопросов, касающихся экологической безопасности населения Украины. Бортническая станция аэрации - единственный очистительный фильтр всех бытовых и промышленных стоков столицы и 15-ти близлежащих населенных пунктов Киевской области. И мы очень благодарны японской стороне, которая помогает воплощать этот важный и масштабный проект, – подчеркнул Кличко. – Состояние Бортнической станции давно не отвечает современным требованиям. Из-за изношенности выходит из строя оборудование, разрушаются трубопроводы. Как следствие - неприятный запах, из-за которого страдают жители близлежащих микрорайонов. Реализация проекта реконструкции БСА позволит внедрить современные эффективные технологии очистки сточных вод, которые сделают жизнь в Киеве комфортнее и экологически безопаснее», – подчеркнул во время встречи Киевский городской председатель.

Читайте такжеКличко: На Бортнической станции аэрации начался первый этап подготовки к реконструкции

Он отметил, что уже начался первый этап подготовки к реализации проекта реконструкции БСА совместно с японской стороной. «Около года потребуется на согласование документации и проведение подготовительных работ. И в течение трех лет мы реализуем первый этап проекта, когда жители окрестных районов уже смогут почувствовать отсутствие выбросов - того неприятного запаха, который сегодня есть в Дарницком районе столицы», – добавил мэр Киева.

Кличко также отметил, что на 5-м пусковом комплексе Бортнической станции аэрации происходит прокладка временных инженерных сетей, гидронамыв территории и другие необходимые мероприятия. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены до конца 2016 года.

Реконструкция БСА за средства японской стороны начнется после изготовления рабочей документации, завершения подготовительных работ 5-го пускового комплекса и выбора генеральной подрядной организации за процедурами международных торгов, установленных JICA.

Читайте такжеЯпония выделила 380 миллионов гривен на реконструкцию Бортнической станции аэрации – вице-премьер

В июне 2015 г. между правительствами Украины и Японии было подписано кредитное соглашение для привлечения средств на реконструкцию БСА на льготных и выгодных для Украины условиях от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Кредит будет предоставлен JICA на сумму 108 млрд йен сроком на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет.

В этом году правительство Японии выделило 380 млн грн на разработку технической документации и подготовку к реконструкции Бортнической станции аэрации. В 2016 году из бюджета направлено 63 млн грн на проведение подготовительных работ.

Среди других перспективных проектов, в которых заинтересован и которые Киев предлагает японской стороне для сотрудничества и инвестирования, Кличко назвал реконструкцию мусоросжигательного завода «Энергия» с установкой линии термической утилизации отходов и современной системы очистки (фильтрации ) выбросов в атмосферу, а также строительство ТЭЦ на восстановленном топливе в Деснянском районе, проекты по внедрению энергосберегающих технологий.

Шиничи Китаока отметил, что Украина имеет большой потенциал, чтобы быть успешной страной и Япония заинтересована в сотрудничестве в различных сферах. Президент JICA заверил, что Японское агентство международного сотрудничества рассмотрит проекты, которые предлагает для инвестирования Киев и уже разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта по термосанации домов в Киеве.

Сегодня в Токио также состоятся встречи Виталия Кличко с вице-губернатором префектуры Токио Тацумі Андо, руководством компании Itochu, совместно с которой в рамках выполнения требований Киотского протокола была осуществлена модернизация 120 вагонов киевского метро, и руководством корпорации Hitachi.