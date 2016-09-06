Кличко уверен, что проект реконструкции Бортнической станции аэрации будет успешно воплощен
Сегодня Киев делает все, чтобы проект реконструкции Бортнической станции аэрации успешно воплощался.
Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в Токио во время встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Шиничи Китаока, передает пресс-служба КГГА.
«На сегодня инвестиционный проект реконструкции Бортнической станции аэрации является наиболее масштабным инфраструктурным проектом в Украине, который решает комплекс экологических, техногенных, социальных и бытовых вопросов, касающихся экологической безопасности населения Украины. Бортническая станция аэрации - единственный очистительный фильтр всех бытовых и промышленных стоков столицы и 15-ти близлежащих населенных пунктов Киевской области. И мы очень благодарны японской стороне, которая помогает воплощать этот важный и масштабный проект, – подчеркнул Кличко. – Состояние Бортнической станции давно не отвечает современным требованиям. Из-за изношенности выходит из строя оборудование, разрушаются трубопроводы. Как следствие - неприятный запах, из-за которого страдают жители близлежащих микрорайонов. Реализация проекта реконструкции БСА позволит внедрить современные эффективные технологии очистки сточных вод, которые сделают жизнь в Киеве комфортнее и экологически безопаснее», – подчеркнул во время встречи Киевский городской председатель.
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Он отметил, что уже начался первый этап подготовки к реализации проекта реконструкции БСА совместно с японской стороной. «Около года потребуется на согласование документации и проведение подготовительных работ. И в течение трех лет мы реализуем первый этап проекта, когда жители окрестных районов уже смогут почувствовать отсутствие выбросов - того неприятного запаха, который сегодня есть в Дарницком районе столицы», – добавил мэр Киева.
Кличко также отметил, что на 5-м пусковом комплексе Бортнической станции аэрации происходит прокладка временных инженерных сетей, гидронамыв территории и другие необходимые мероприятия. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены до конца 2016 года.
Реконструкция БСА за средства японской стороны начнется после изготовления рабочей документации, завершения подготовительных работ 5-го пускового комплекса и выбора генеральной подрядной организации за процедурами международных торгов, установленных JICA.
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В июне 2015 г. между правительствами Украины и Японии было подписано кредитное соглашение для привлечения средств на реконструкцию БСА на льготных и выгодных для Украины условиях от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Кредит будет предоставлен JICA на сумму 108 млрд йен сроком на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет.
В этом году правительство Японии выделило 380 млн грн на разработку технической документации и подготовку к реконструкции Бортнической станции аэрации. В 2016 году из бюджета направлено 63 млн грн на проведение подготовительных работ.
Среди других перспективных проектов, в которых заинтересован и которые Киев предлагает японской стороне для сотрудничества и инвестирования, Кличко назвал реконструкцию мусоросжигательного завода «Энергия» с установкой линии термической утилизации отходов и современной системы очистки (фильтрации ) выбросов в атмосферу, а также строительство ТЭЦ на восстановленном топливе в Деснянском районе, проекты по внедрению энергосберегающих технологий.
Шиничи Китаока отметил, что Украина имеет большой потенциал, чтобы быть успешной страной и Япония заинтересована в сотрудничестве в различных сферах. Президент JICA заверил, что Японское агентство международного сотрудничества рассмотрит проекты, которые предлагает для инвестирования Киев и уже разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта по термосанации домов в Киеве.
Сегодня в Токио также состоятся встречи Виталия Кличко с вице-губернатором префектуры Токио Тацумі Андо, руководством компании Itochu, совместно с которой в рамках выполнения требований Киотского протокола была осуществлена модернизация 120 вагонов киевского метро, и руководством корпорации Hitachi.