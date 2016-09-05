Черное море становится непригодным для жизни - ученые

На этот раз, речь пойдет о Черном море, передает «Голос Українскою».

Ученые спрогнозировали, что вскоре произойдет вымирание животных в Черном море.

По словам специалистов, за последние несколько десятков лет, около 40% Черного моря сильно загрязнилось. Верхний слой воды отличается меньшей плотностью. Кроме того, покрытие более насыщенно атмосферным кислородом. Ученые обнаружили границу, что препятствует взаимодействия слоев.

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Начиная со второй половины прошлого века, такой барьер поднялся со 140 до 90 метров. Ученые считают, что это связано с глобальным потеплением и ухудшением качества воды. Эксперты прогнозируют два катастрофических события – экологическое и экономическое. Если же кислородная преграда ослабится, вымирание грозит всем живым организмам в верхних слоях моря.

Кстати, это сложные неудобства для отдыхающих, так как купаться в Черном море будет запрещено. Ученые продолжают наблюдать за развитием событий, а также рассуждают, как бороться с бедой.