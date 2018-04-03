Бездействие эко-петиций

Год назад украинцы получили возможность поднять интересующие их вопросы на самый высокий уровень обсуждения – подав соответствующую петицию к президенту страны. Однако, отследив тенденции, выяснилось, что петиции экологической тематики набирают крайне малое количество голосов. Другими словами, выйти на общегосударственный уровень, получить ответ от главы государства, что он обратил на проблему внимание, и, как следствие, она может быть рассмотрена профильными ведомствами, у эко-петиций не выходит. Чтобы петиция получила ответ от президента Украины, она должна собрать 25 000 подписей. Обращениям к главе государства по вопросам, связанным с экологической тематикой, такие цифры практически недостижимы.

Равнодушие украинцев к собственному будущему и будущему своих детей, которое напрямую зависит от состояния окружающей среды, удивляет еще больше, если учесть, что, например, петиция «Дарта Вейдера – в премьер-министры Украины» в кратчайшие сроки набрала даже больше положенных 25 тыс подписей. И, естественно, на нее отреагировали в Администрации президента. Получается, что заинтересованных в решении экологических проблем украинцев гораздо меньше, чем обожающих «Звездные Войны» и любителей пошутить?

Так, 1 августа 2016 года в одном из эко-обращений к главе государства автор петиции обращал внимание на то, что водоемы Украины массово «зацветают» из-за их загрязнения, в том числе, фосфатами. И это делает реки и озера страны непригодными для использования. К примеру, что только в последний месяц лета Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подтвердила загрязнение реки Конык (в Голосеевском районе столицы). Исследования проб воды показали трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, показатели марганца – превышение в 4 раза, а цвет воды в водоеме был неестественным – желто-розовым.

В этом же месяце в Харьковской области экологи доказали в суде, что к загрязнению местной реки Уды непосредственное отношение имеет одно из жилищно-коммунальных предприятий. По данным Госэкоинспекции, своими действиями предприятие причинило государству ущерб в сумме около 230 тыс. гривен.

В Сумской области жители города Ромны и близлежащих сел Москалевка и Пустовойтовка также считают одно из местных предприятий, сливающее отходы в реку Сула, виновником экологической катастрофы – этим летом в водоеме был зафиксирован массовый мор рыбы. На почти получасовом видео местные жители, которые плывут на лодке по реке, демонстрируют, что поверхность воды вдоль обоих берегов Сулы усеяна мертвыми щуками, лещами, окунями, плотвой и раками. Результаты анализов проб воды Госэкоинспекцией показали, что в реке Сула существенно снижен уровень кислорода в воде, но вредных стоков не обнаружено.

Но, как видим, истории с загрязнением водных ресурсов в Украине все равно не единичны. Это приводит к тому, что, несмотря на то, что в стане насчитывается более 14 тысяч рек, запасы воды на одного украинца составляют едва ли не наименьшее количество в Европе. Но, к сожалению, петицию, которая должна была бы обратить внимание на эту проблему, поддержало лишь 74 человека.

Впрочем, не находят поддержки и другие, важные, с точки зрения экологии, темы. Так, сколько бы Генпрокуратура не отчитывалась о мероприятиях по противодействию незаконной вырубке лесов и экспорта древесины, которая, к тому же, отправляется за границу по поддельным документам, оставляя украинцам голые опушки, самим украинцам эта тема, похоже, не так и интересна. К примеру, одна из петиций, призывающая запретить массовую вырубку и экспорт украинского леса, набрала около 400 голосов. А в целом интерес к этой теме проявляют до сотни человек.

Пожалуй, единственной эко-петицией, которую можно назвать успешной, стало обращение, предлагающее увеличить штрафы за выброшенный на улице мусор. «Города Украины страдают от того, что наши сограждане часто бросают мусор прямо под ноги: упаковка от мороженого, пачка от сигарет, что угодно. Дворы многоэтажек часто похожи на свалки… Большие штрафы в деле борьбы с загрязнением играют ключевую роль и являются самым эффективным мотиватором. Те, кто выбрасывает «бычок» под бордюр или на клумбу должны знать, что они рискуют выбросить пол месячной зарплаты», - написал автор петиции.

Мол, существующая система штрафов за выбрасывание мусора в неположенном месте не работает. Поэтому следует поискать методы попроще и поэффективнее, в том числе, изучив опыт Сингапура и других стран. С ним согласились немало украинцев: в результате, «за» чистые «дороги, дворы и города» свои голоса отдали более 26 тыс. человек.

Ответ президента, впрочем, был предсказуем. Он поддержал подход о том, что «высокие штрафы за выброшенный на улице мусор должны в корне изменить отношение к чистоте, что подтверждается и соответствующей иностранной практикой», а воспитательная работа среди населения о необходимости соблюдения чистоты в населенных пунктах должно быть надлежащим образом подкреплена законодательством о таких штрафы и механизмами его реализации. Глава государства обратил внимание, что в других странах условный «штраф за мусор» может составлять от 10% до 40% средней заработной платы гражданина. И это может способствовать наполнению местных бюджетов. Особенно, если Верховная Рада примет законопроект «О муниципальной страже» (№ 2890 от 18.05.2015),). С другой стороны, по мнению президента, проблема устранения засоренности населенных пунктов требует комплексного подхода к переработке бытовых отходов. И здесь уже профильные министерства, бизнес, органы местного самоуправления, должны поработать над законопроектами, стимулирующими сбор, сортировку и транспортировку вторсырья.

«Учитывая актуальность вопросов, затронутых в указанной петиции, и их значительный общественный резонанс, мною направлено обращение в Кабинет Министров Украины с предложением обеспечить основательное и всестороннее рассмотрение этой петиции и по итогам принять необходимые решения, в том числе, об инициировании в установленном порядке соответствующих изменений в действующее законодательства», - говорилось в ответе на петицию.

Впрочем, как мы уже писали выше, петиция – это не решение проблемы, а, хотя бы, привлечение к ней внимания. «Возможно, они [темы экологии] и популярны в обществе, но как все темы социального характера, рассматриваются в последнюю очередь. То есть, объективно, люди понимают, что эти темы не будут рассмотрены на каком-то уровне и что, если в этом не будет выгоды, никто из правящих структур не будет на это как-то реагировать. Соответственно, люди думают, а зачем к кому-то обращаться, если это не принесет результата? У нас так и на выборы ходят…», - считает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

В свою очередь, председатель харьковской экологической группы «Печенеги» Сергей Шапаренко убежден, что из-за общего низкого уровня жизни, который, за последний два года, резко ухудшился, экологическая тематика для большинства людей отошла на задний план. «Если бы уровень жизни нормализовался, люди бы заинтересовались экологией, - считает он. – Но, при этом, все-таки петиции, к примеру, против коррупционеров будут набирать больше подписей, потому что это более актуальная и более всеохватывающая проблема, которая влияет на все сферы жизни. Да и где-то 80% экологических петиций, сейчас, наверное, связаны с борьбой с коррупцией».

С таким мнением, в принципе, согласен и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Однако, по его словам, граждан Украины не интересует тема экологии, потому что она не интересует СМИ. «Это же не порнография, не убийства, не изнасилования, - возмущается эколог. – Посмотрите, что показывают телеканалы? Экологии там нет. А народ воспитан этим».

Таким образом, по мнению экологов, важно не только писать петиции к власти, дабы обратить внимание на темы, интересующие гражданское общество, а всячески освещать эко-петиции в прессе. И тогда власти точно быстрее обратят внимание на экологические проблемы.

Валерия Губарь, Ирина Шевченко