ГПУ изъяла незаконно вырубленные лесоматериалы на сумму свыше 1 миллиона гривень (фото)

Как сообщает пресс-служба ГПУ, правоохранители разоблачили и задокументовали деятельность организованной группы лиц с межрегиональными связями, которые транспортировали и перерабатывали древесину для дальнейшей реализации через таможенную территорию Украины по заведомо ложным документам.

Согласно сообщению, благодаря слаженной работе в ходе проведения обысков на незаконно созданном предприятии по обработке древесины на территории Киевской области и в составе Ильичевского морского рыбного порта были обнаружены и изъяты лесоматериалы в объеме более 800 м куб на общую стоимость свыше 1 млн грн.

Читайте такжеНачальник Госэкоинспекции Ивано-Франковской области уволен из-за уничтожения лесов Карпат

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба и поступления денежных средств в бюджет, в суд подано ходатайство об аресте указанного имущества и деревообрабатывающего оборудования, отмечают в прес-службе Генпрокуратуры.

На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются иные факты противоправной деятельности по вырубке и экспорту древесины.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак запретил вырубку лесов в заповедниках и национальных природных парках.

По данным Гостаможслужбы, ежегодно из Украины вывозят древесины на сумму около 272 миллионов долларов. Однако сколько еще вывозят за границу незаконно, эксперты сказать не могут. Предполагают лишь, что браконьеры могут зарабатывать вдвое больше этой суммы.