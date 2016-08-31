Министр экологии настаивает на строительстве подъездных дорог к национальным паркам в 2017 году

Об этом министр сказал на заседании правительства во время рассмотрения проблем дорожного хозяйства страны.

«Прошу учесть приоритеты на следующий год – строительство подъездных дорог к национальным паркам Карпатского региона», - сказал Семерак.

Также министр отметил, что поток туристов к национальному парку «Синевир» вырос в пять раз после строительства дороги к нему.

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Как сообщал УНИАН, Минэкологии ведет активную политику по расширению территорий национальных парков, а также по проведению открытых конкурсов на замещение должностей руководителей этих парков.

В конце июля 2016 года Семерак сообщил, что Минэкологии планирует к 2020 году увеличить в два раза территорию природно-заповедного фонда Украины, который сейчас составляет 6% площади страны. Минэкологии стремится к среднеевропейскому показателю размера природно-заповедного фонда на уровне 18% от территории страны.