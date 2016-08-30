Усилиями двух министерств разрабатывается геоинформационная система Украины

«Перед министерством стоит две глобальных задачи в плоскости геопространственных данных – это сбор и отображение данных экологического мониторинга и работа с космическими снимками», - заявил заместитель главы Минприроды Виктор Вакараш во время межведомственного круглого стола по вопросам инфраструктурных и геоинформационных систем, который состоялся при поддержке Общественной организации «Е-Украина», сообщает сайт министерства.

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В то же время в Министерстве инфраструктуры продолжается разработка транспортной стратегии и, в частности, стратегии автомобильных дорог Украины и внедрения информационных систем в различных отраслях инфраструктуры.

«Проекты обоих ведомств должны интегрироваться в общеукраинский геоинформационный комплекс, с возможностью использованием облачных технологий», - отметил Директор Департамента информационных технологий Секретариата Кабинета Министров Украины Егор Стефанович.