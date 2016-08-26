В столице за последние годы статус зеленых зон был предоставлен 120 земельным участкам

Об этом во время открытия нового сквера на улице Драйзера, 34 заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Новосозданный сквер небольшой, площадь – 0,3 га, но для такого густозаселеного района, как Троещина, важно как можно больше участков превращать в зону комфортного семейного отдыха. Поэтому здесь установлена детская площадка, парковые скамейки, цветник. Мы стремимся при формировании парковой инфраструктуры максимально учесть потребности местных жителей», – сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что в этом году работники коммунального объединения «Киевзеленстрой» приступили к проектированию шести новых систем орошения и полива, чтобы увеличить площадь полива зеленых зон города в наиболее засушливые периоды и уберечь растения от пересыхания. Ведь столица по сравнению с прошлыми годами в три раза увеличила объемы высадки деревьев и цветов.

По словам и.о генерального директора «Киевзеленстроя» Михаила Наконечного, осенью предприятие планирует провести ряд толок в парках и скверах с обязательным пополнением арсенала растений. Например, в новом парке на ул. Драйзера, 34 будут высажены 60 деревьев и 1600 кустарников.