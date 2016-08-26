Минэкологии предлагает заложить 232,4 млн грн в проекте госбюджета-2017 на охрану природы

Об этом сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос УНИАН.

«На 2017 год Минэкологии на осуществление природоохранных мероприятий нужно 232,4 млн грн. Планируется выполнение программы «Осуществление природоохранных мероприятий», - сообщили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины начало процесс сведения проекта государственного бюджета на 2017 год и планирует подать документ в парламент вовремя - к 15 сентября. При этом Минфин изменит принцип формирования государственного бюджета на 2017 год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ содержит прогноз роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижения инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижения показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП. Курс гривни закладывается на уровне 27,2 грн за доллар в 2017 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с профсоюзами и Федерацией работодателей Украины подчеркнул, что проект государственного бюджета на 2017 год должен быть максимально реалистичным и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, который не разрушит достигнутой макроэкономической стабильности в Украине. При этом ориентировочный показатель доходов бюджета на 2017 год, по данным правительства, может составить порядка 700-800 млрд грн.