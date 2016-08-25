Глобальное потепление началось 200 лет назад - ученые

Статья об этом вышла в последнем выпуске журнала Nature, передает "Газета.Ru".

В своем исследовании ученые из Австралийского национального университета проанализировали различные свидетельства, собранные с коралловых рифов, ледников и глубоких пещер. С началом массового сжигания угля температура планеты начала медленно расти, однако эти изменения уже тогда можно было фиксировать в отдельных регионах планеты.

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Используя статистический анализ, исследователи выяснили, что впервые измеримый рост температуры начался в 1830-е годы в тропических водах океанов и в Северном полушарии. Удивительным для ученых оказалось, что максимальный прирост температуры происходил уже тогда в арктических широтах.