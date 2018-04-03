Экология в период независимости

Эко-документы

В целом, сказать, что Украина совсем закрыла глаза на экологические проблемы, в том числе, глобальные, будет несправедливым. За время независимости наша страна, к примеру, приняла ряд важных, с экологической точки, зрения документов.

Первое, Украина присоединилась к Рамочной конвенции об изменении климата, что стало первым шагом в истории независимости страны, свидетельствующим, что мы готовы работать для достижения всемирно важной цели. Рамочная конвенция - свидетельство того, что мир признал, какими страшными последствиями обернется глобальное потепление. Конвенция обязывала развитые страны и страны с переходной экономикой уменьшать количество выбросов парниковых газов. Украина подписала Рамочную конвенцию в июне 1992 года, и через пять лет ратифицировала.

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Далее Киев ратифицировал «наследника» Рамочной конвенции – Киотский протокол. Документ был принят в Японии в 1997 году, распределял квоты на выброс углекислого газа между странами мира и давал возможность продавать неиспользуемые. В 2004 году, ратифицировав протокол, Украина начала продавать свои квоты и получать за них немалые средства. К примеру, за 2009-2010 годы мы выручили 489 млн евро, и эти деньги должны были пойти на реализацию программ по энергоэффективности. Но куда на самом деле ушли Киотские миллионы достоверно неизвестно. В связи с чем японцы уже около трех лет грозятся потребовать деньги назад.

Через 11 лет после провозглашения независимости, Украина признала Зеленую книгу Украины, в которую заносят редкие растительные группы, государственным документом. Сразу после появления соответствующего Постановления Кабмина, государство взялось официально охранять редкие виды растений и обязалось защищать их от негативного антропогенного влияния, сделав важный шаг для сохранения биоразнообразия страны.

В 2007 году, спустя 5 лет после появления Закона «Про альтернативные источники энергии», в Украине официально появилось понятие «зеленый тариф». Новый закон дал возможность предприятиям-производителям зеленой энергии из ветра, солнца и биомассы продавать электричество государству по довольно выгодной цене. Со временем закон усовершенствовался, к примеру, в прошлом году в него внесли изменения, согласно которым частные домохозяйства тоже могут продавать излишки произведенной энергии. Эксперты прогнозируют, что подобное новшество может стать стимулом для распространения в Украине альтернативной энергетики.

Еще одним важным документом, который необходим Украине, является закон о янтаре. Экосистема Ривненской, Волынской и Житомирской области вот уже десятки лет разрушается руками копателей ценного «солнечного камня». Старатели вырубают леса, разрушают природный ландшафт, наносят непоправимый ущерб украинской природе. В 2010 году Верховная Рада даже приняла специальный закон - «О янтаре». Он предусматривал возможность выдачи специальных разрешений на пользование янтарными месторождениями с целью недопущения несанкционированной добычи янтаря-сырца. Впрочем, проект просуществовал недолго и уже к концу 2010-го Янукович его ветировал. При нынешней власти вопрос янтарной проблемы снова стал ребром. И весь текущий год украинские политики обдумывают возможность легализации добычи янтаря. Голосование за данный законопроект переносилось уже несколько раз, ближайшее запланировано на сентябрь.

Немаловажным шагом для Украины стало и введение экологического налога в 2011 году. Платить его обязаны предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу и водные объекты, а также образуют радиоактивные отходы, либо же хранят их дольше установленного срока. Экологический налог стал стимулом для промышленных предприятий обзаводиться очистными фильтрами и максимально уменьшать экологический след.

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Кроме того, заботой о будущих поколениях украинцев можно было бы назвать одобрение в 2013 году Концепции Общегосударственной программы обращения с отходами на 2013-2020 годы. Это стало первым шагом к тому, что Украина все же начнет сортировать и перерабатывать мусор. Эксперты строили оптимистичные планы – планировали увеличить переработку мусора в Украине до 35-40%. Однако надежды не сбылись и сегодня в Украине вторую жизнь получает не более 6% всех отходов. За три года существования Программы глобально наладить ни систему сортировки, ни системы переработки, не удалось. За это время в Украине появилась лишь 21 мусоросортировочная линия и только в 16 городах Украины.

Эко-проекты

Пока в Украине шло своим чередом принятие разнообразных эко-документов, происходило и внедрение разнообразных эко-проектов. В это сложно поверить, но еще в далеком 1993 роду Украина произвела свой первый электромобиль. Он сошел с конвейера Запорожского автозавода – это была модель «Таврия – электро» на базе «Таврии» ЗАЗ – 1102. Партию таких автомобилей запорожцы собрали не для собственного пользования, а по заказу швейцарцев. Последние даже презентовали украинский электрокар на выставке, правда это был первый и последний успех этого автомобиля. В 2010 году ЗАЗ презентовал Lanos Electro – первый современный украинский экомобиль. Сейчас запорожский автозавод может похвастаться как минимум четырьмя собственными электромобилями - Lanos Picup, Sens 60, Sens 100 и Sens 150. Их стоимость колеблется от 400 до 650 тысяч гривен, что значительно снижает желание их приобрести.

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Гораздо более дорогостоящим, но и более глобальным (с учетом важности не только для Украины, а и для мира) можно назвать такой украинский эко-проект, как строительство нового укрытия ЧАЭС. Первое укрытие для разрушенного реактора было возведено примерно через полгода после самой трагедии в 1986 году, но саркофаг оказался лишь временным решением проблемы и о строительстве нового, более надежного, начали говорить уже 1992 году. Активная работа над реализацией этого жизненно-важного для всего мира проекта началась лишь в 2004 году, по инициативе Европейского банка реконструкции и развития. Монтажные работы стартовали в 2012 году, а закончить строительство обещают в 2017-м. Создатели конфайнмента обещают, что новый саркофаг будет защищать планету от излучения на протяжении ста лет и, в отличие от старого, будет абсолютно герметичным.

Кроме того, еще в 2005 году в Украине начали планировать строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения, и только в текущем году намерения стали более реальными. В августе Украина наконец-то подписала кредитное соглашение на 260 млн долларов с США. По примерным подсчетам, затраты сооружение ЦХОЯТ окупятся ужа через 2,5 года. Эксперты заверяют, сооружение окажет положительное влияние на экосистему Чернобыля, будет способствовать экологической реабилитации зоны и возвращению хозяйственной деятельности на эту территорию. Запуск хранилища для отработанного ядерного топлива планируется на конец 2018 года.

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Чтобы закрыть тему зоны отчуждения, следует вспомнить и такой проект, как Заповедный Чернобыль. В 2014 года экологи заметили возрождение флоры и фауны в Чернобыльской зоне, пораженной радиацией. В зону отчуждения вернулись бурые медведи, появились зубры, выросло количество лосей, лошадей, рысей, волков. Это и послужило причиной для создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Соответствующий указ президент Украины издал 26 апреля текущего года, к 30-й годовщине трагедии на АЭС. Планируется, что территория заповедника раскинется на 227 тысяч гектар в Иванковском и Полесском районах Киевской области. Эксперты уверены, в такой способ удастся реабилитировать пораженную территорию, сохранить экосистему Полесья, повысить барьерные функции и, что очень важно, очисть природу зоны отчуждения от радионуклидов.

Немаловажным эко-проектом можно считать появление в Украине 11 июля 2011 года первого ветряного парка «Новоазовский» в Донецкой области. Он был оборудован современными ветрогенераторами, мощностью 2,5 МВт каждый. Планировалось, что с его помощью в оптовой рынок страны будет продаваться более 75 млн кВт-час электроэнергии. Изначально ветропарк состоял из 10 генераторов общей мощностью 25 МВт, но планировалось увеличить мощность – до 107 МВт. Правда, война на востоке Украины внесла свои коррективы – расширение ВП «Новоазовский» остановилось на 57 МВт, а сейчас он и вовсе находится на оккупированной территории и частично был поврежден в результате артиллерийских обстрелов.

А вот первый эко-парк в Украине, несмотря на то, что презентация его состоялась в середине 2015 года, до сих пор остается в планах. Напомним, инновационный эко-парк обещали оборудовать в Киеве, в одном из скверов столицы – «Нивки». Планировалось, что в нем будут расположены лавочки с энергосберегающей подсветкой, собирателями дождевой воды, фонарями, которые работают за счет энергии солнца и велогенераторами для зарядки современных гаджетов. На сегодняшний день для воплощения всех инновационных идей столичные власти ищут спонсоров.

Эко-трагедии

Вспоминая экологически важные события в истории независимой Украины, нельзя обойти вниманием техногенные аварии, загрязняющие окружающую среду, и природные катастрофы, заставляющие тратить миллиарды на восстановление инфраструктуры, которые не раз потрясали страну.

Среди эко-трагедий, в частности, можно вспомнить крупнейшую техногенную катастрофу – фосфорную аварию, которая произошла на Львовщине в июле 2007 года: в 60 км от Львова сошел с рельс поезд с фосфором, следовавший из Казахстана в Польшу. Как результат, 15 вагонов с химическим элементом перевернулись и шесть из них загорелись, из близлежащих сел пришлось эвакуировать приблизительно тысячу человек.

Трагедия оставила большой след в экологии Украины, ведь в результате железнодорожной аварии под Львовом вышел в атмосферу высокотоксичный газ фосфин и опасный химический элемент оксид фосфора. Кроме того, от ядовитого газа пострадали около 200 людей, они поступили в больницу с ожогами дыхательных путей.

Еще одной заметной трагедией техногенного характера стал разлив нефти в Керченском проливе 11 ноября 2007 года. Аварию спровоцировал разрушительный ураган, который пронесся в регионе. Тогда в Черном море попало в аварию судно «Волгонефть-139», в результате крушения которого в море вылилось более 2000 тонн сырой нефти и 7000 тонн серы. Ущерб от экологической катастрофы в Керченском проливе оценили более чем в 28 млн долларов, окружающая среда и морская фауна пострадали больше всего. Крушение российской «Волгонефти» спровоцировало мор рыбы, около 30 тысяч птиц испачкались в нефти, и почти все погибли. Серьезно «досталось» прибрежной зоне - мазут еще долго выкидывало на берег.

В том же 2007 году на Херсонщине произошли крупнейшие в истории независимости страны лесные пожары. В августе в Цюрупинском и Голопристанском районах было зафиксировано 419 случаев возгорания, как результат, сгорело более 7,5 тыс га леса, в том числе, от верхового пожара пострадало 6,5 тыс га. Стихия бушевала настолько масштабно, что стороне не смог остаться и президент. Виктор Ющенко лично принимал участие в тушении пожаров, засыпая пламя песком. Сумма убытков от огня составила около 84,6 млн грн. Кроме того, за несколько дней пожара в атмосферу вышло огромное количество угарного газа, от дыма пострадали животные и птицы, а также выгорела значительная часть почвы.

А уже в следующем, 2008 году, запад Украины пострадал от крупного наводнения, спровоцированного интенсивными грозовыми дождями в районе Карпатских гор, Прикарпатья и Закарпатья. Пик паводка пришелся на 23-27 июля 2008 года, его и до сих пор считают крупнейшим в Западной Украине за последние 60 лет. В результате наводнения было подтоплено 40 тысяч жилых домов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Вода повредила 360 автомобильных и пешеходных мостов и размыла 680 км автомобильных дорог. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв - 30 человек погибли. Общие убытки от наводнения составили около 4 млрд гривен.

Лето 2013 года снова запомнилось Украине техногенной катастрофой - крупнейшей аварией на химическом заводе «СТИРОЛ» в Горловке Донецкой области. Во время ремонтных работ на концерне произошел разрыв аммиакопровода, в результате, в воздух попало значительное количество аммиака. От аварии пострадали 20 людей, из них 5 погибли. Экологи заявляли, что такого рода аварии всегда приносят кислотные дожди, причем не только на территории, где произошла трагедия, но и за несколько тысяч километров от нее.

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Уже в следующем, 2014 году, украинцы начали опасаться экологической катастрофы, спровоцированной боевыми действиями, которые до сих пор ведутся на Донбассе. Поскольку на востоке страны сосредоточено большое количество металлургических, химических предприятий и теплоэлектростанций, в целях безопасности опасные вещества из них пришлось вывезти, а их работу остановить. Но далеко не все промышленные гиганты пошли на это – многие до сих пор работают на оккупированных территориях. Их отчеты об отсутствии загрязнения окружающей среды в профильных ведомствах воспринимают в ключе веры на слово. Проверить достоверность данных не представляется возможным.

Также из-за боевых действий ухудшается качество воздуха. Каждый раз во время взрывов в атмосферу попадает значительное количество вредных веществ, как результат, на сегодняшний день в зоне боевых действий воздух по токсичности в 5-8 раз превышает норму. Почва Донбасса также страдает от обстрелов – из-за разрыва снарядов там остается свинец, кадмий и сплавы титана. Из почвы эти элементы попадают в грунтовые воды, а после, соответственно, и в питьевую.

Война повлияла и на биоразнообразие региона, из-за войны из Донбасса убежали не только люди, но и животные. К примеру, за последнее время в Днепропетровской области было замечено существенное увеличение количества бобров и волков. По словам экологов, животные очень боятся обстрелов и мигрируют на безопасную территорию.

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В апреле 2015 года потенциальная техногенная опасность была спровоцирована реальной природной – загорелся лес вблизи Чернобыля. О масштабном пожаре в зоне отчуждения, как и во время трагедии на ЧАЭС 30 лет назад, узнали поздно – когда в огне было уже более 400 гектаров леса. Ситуация была критическая, огонь стремительно разрастался и продвигался в сторону так называемых ядерных могильников. Как результат, возникла серьезная угроза радиационного загрязнения всей центральной Украины. К тому же, в атмосферу попало значительное количество дыма и сажи, которые содержали радиоактивные частицы и с ветром могли переместиться на территории других стран. К счастью, пожар был вовремя локализован.

А вот пожар в июне 2015 года на территории нефтебазы «БРСМ-нафта» вблизи Василькова Киевской области не обошелся без жертв – погибли 6 человек, пострадали 15. По разным подсчетам, на территории нефтебазы находилось около 14 тысяч тонн топлива, большая его часть выгорела. Это возгорание нефтепродуктов признано наиболее масштабным и сложным пожаром в Европе, ликвидировать огонь удалось лишь 17 июня, через 9 дней после возгорания первого резервуара. Ситуацией обеспокоились и экологи, поскольку при сжигании жидкого топлива вместе с дымовыми газами в атмосферу, кроме оксида углерода, попали оксиды азота и оксиды серы, что не могло не повлиять на состояние окружающей среды.

Еще одной заметной катастрофой, спровоцировавшей человеческие жертвы, стал обвал мусора на Грибовицком полигоне, похоронивший троих спасателей, которые тушили возгорание мусора. Эта трагедия подняла на новый уровень проблему с отходами в Украине и их хранением на полигонах. Экологи уже который год бьют тревогу, поскольку мусорные свалки в стране занимают огромные площади и несут большую опасность для окружающей среды и человеческого здоровья - сильно отравляют атмосферу углекислым газом, загрязняют почву и грунтовые воды химическими элементами.

Неудавшиеся эко-революции

Напоследок, можно вспомнить события, которые условно могут быть засчитаны в истории страны как некие эко-революции в Украине. Одно из таких событий – прохождение в украинский парламент в 1998 году «Партии Зеленых». Когда партия набрала больше 5% голосов на парламентских выборах и получила 19 депутатских мандатов, экологи ликовали. На эту политическую силу возлагали большие надежды, ведь они обещали бороться за рациональное использование природных ресурсов, сохранение флоры и фауны Украины и, конечно же, инициировать и продвигать экологические проекты. Однако победа в 1998 году была первой и последней для «Партии Зеленых», за четыре года парламентской деятельности они полностью потеряли поддержку украинцев и на выборах в 2002 году им удалось набрать чуть больше 1% голосов.

Еще один прорыв – появление альтернатив в украинской энергетике. В связи с этим можно вспомнить 2003 год, когда в Украине появился специальный закон - «Про альтернативные источники энергии». Так государство взяло на себя обязательство наращивать количество энергии, произведенной с помощью возобновляемых источников энергии, способствовать научно-техническому развитию зеленой энергетики и принимать меры для уменьшения выбросов парниковых газов нашей страной. Уже в 2003 году украинцы начали осваивать эту новую сферу, но широкого распространения в Украине она, к сожалению, так и не получила. На сегодняшний день только 6% всей энергии производится из альтернативных источников. Да и планы на эту отрасль, увы, не амбициозны: согласно Национальному плану действий по возобновляемой энергетике, до 2020 года количество энергии, произведенной из альтернативных источников, должно составить только 11%.

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Напоследок хочется вспомнить и историю со сланцевым газом, которая так и не стала революционной. Так, в 2010 году в Украине обнаружился большой потенциал для добычи сланцевого газа. Было установлено, что его запасы составляют около 8 триллионов кубометров. Мечтая хотя бы частично избавиться от газовой зависимости от России, уже в 2011 году украинский «Нафтогаз» подписал соглашение о добыче сланцевого и угольного метана с Exxon Mobile. Американская компания начала изучать украинские месторождения. А далее, в начале 2013 года, последовало еще одно соглашение - между Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях. Это соглашение вызвало бурную реакцию общественности, за ней последовали пикеты экологов и активистов, направленные против разработки сланцевого газа в Украине. Ведь для его добычи используется жидкость с различными химическими элементами, которые буквально разрушают экосистему, загрязняют водные ресурсы и, в случае попадания в организм человека, медленно его убивают. Активность вокруг возможной разработки сланцев в Украине сошла на нет с началом российской агрессии на востоке Украины. И, на сегодняшний день, все возможные проекты по добыче сланцевого газа остановлены.

Елена Пащенко