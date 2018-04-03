фото: УНИАН

Экология в период независимости

Елена Пащенко
08:00, 24 августа 2016
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В современном мире важное место в государственных программах множества стран отводится экологии. Но не в Украине. За 25 лет независимости экологии, к сожалению, уделялось не так уж много внимания. А если и уделялось, то, зачастую, по довольно печальным поводам.

фото: УНИАН

Эко-документы

В целом, сказать, что Украина совсем закрыла глаза на экологические проблемы, в том числе, глобальные, будет несправедливым. За время независимости наша страна, к примеру, приняла ряд важных, с экологической точки, зрения документов.

Первое, Украина присоединилась к Рамочной конвенции об изменении климата, что стало первым шагом в истории независимости страны, свидетельствующим, что мы готовы работать для достижения всемирно важной цели. Рамочная конвенция - свидетельство того, что мир признал, какими страшными последствиями обернется глобальное потепление. Конвенция обязывала развитые страны и страны с переходной экономикой уменьшать количество выбросов парниковых газов. Украина подписала Рамочную конвенцию в июне 1992 года, и через пять лет ратифицировала.

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Далее Киев ратифицировал «наследника» Рамочной конвенции – Киотский протокол. Документ был принят в Японии в 1997 году, распределял квоты на выброс углекислого газа между странами мира и давал возможность продавать неиспользуемые. В 2004 году, ратифицировав протокол, Украина начала продавать свои квоты и получать за них немалые средства. К примеру, за 2009-2010 годы мы выручили 489 млн евро, и эти деньги должны были пойти на реализацию программ по энергоэффективности. Но куда на самом деле ушли Киотские миллионы достоверно неизвестно. В связи с чем японцы уже около трех лет грозятся потребовать деньги назад.

Через 11 лет после провозглашения независимости, Украина признала Зеленую книгу Украины, в которую заносят редкие растительные группы, государственным документом. Сразу после появления соответствующего Постановления Кабмина, государство взялось официально охранять редкие виды растений и обязалось защищать их от негативного антропогенного влияния, сделав важный шаг для сохранения биоразнообразия страны.

В 2007 году, спустя 5 лет после появления Закона «Про альтернативные источники энергии», в Украине официально появилось понятие «зеленый тариф». Новый закон дал возможность предприятиям-производителям зеленой энергии из ветра, солнца и биомассы продавать электричество государству по довольно выгодной цене. Со временем закон усовершенствовался, к примеру, в прошлом году в него внесли изменения, согласно которым частные домохозяйства тоже могут продавать излишки произведенной энергии. Эксперты прогнозируют, что подобное новшество может стать стимулом для распространения в Украине альтернативной энергетики.

Еще одним важным документом, который необходим Украине, является закон о янтаре. Экосистема Ривненской, Волынской и Житомирской области вот уже десятки лет разрушается руками копателей ценного «солнечного камня». Старатели вырубают леса, разрушают природный ландшафт, наносят непоправимый ущерб украинской природе. В 2010 году Верховная Рада даже приняла специальный закон - «О янтаре». Он предусматривал возможность выдачи специальных разрешений на пользование янтарными месторождениями с целью недопущения несанкционированной добычи янтаря-сырца. Впрочем, проект просуществовал недолго и уже к концу 2010-го Янукович его ветировал. При нынешней власти вопрос янтарной проблемы снова стал ребром. И весь текущий год украинские политики обдумывают возможность легализации добычи янтаря. Голосование за данный законопроект переносилось уже несколько раз, ближайшее запланировано на сентябрь.  

фото: УНИАН

Немаловажным шагом для Украины стало и введение экологического налога в 2011 году. Платить его обязаны предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу и водные объекты, а также образуют радиоактивные отходы, либо же хранят их дольше установленного срока. Экологический налог стал стимулом для промышленных предприятий обзаводиться очистными фильтрами и максимально уменьшать экологический след.

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Кроме того, заботой о будущих поколениях украинцев можно было бы назвать одобрение в 2013 году Концепции Общегосударственной программы обращения с отходами на 2013-2020 годы. Это стало первым шагом к тому, что Украина все же начнет сортировать и перерабатывать мусор. Эксперты строили оптимистичные планы – планировали увеличить переработку мусора в Украине до 35-40%. Однако надежды не сбылись и сегодня в Украине вторую жизнь получает не более 6% всех отходов. За три года существования Программы глобально наладить ни систему сортировки, ни системы переработки, не удалось. За это время в Украине появилась лишь 21 мусоросортировочная линия и только в 16 городах Украины.

Эко-проекты

Пока в Украине шло своим чередом принятие разнообразных эко-документов, происходило и внедрение разнообразных эко-проектов. В это сложно поверить, но еще в далеком 1993 роду Украина произвела свой первый электромобиль. Он сошел с конвейера Запорожского автозавода – это была модель «Таврия – электро» на базе «Таврии» ЗАЗ – 1102. Партию таких автомобилей запорожцы собрали не для собственного пользования, а по заказу швейцарцев. Последние даже презентовали украинский электрокар на выставке, правда это был первый и последний успех этого автомобиля. В 2010 году ЗАЗ презентовал Lanos Electro – первый современный украинский экомобиль. Сейчас запорожский автозавод может похвастаться как минимум четырьмя собственными электромобилями - Lanos Picup, Sens 60, Sens 100 и Sens 150. Их стоимость колеблется от 400 до 650 тысяч гривен, что значительно снижает желание их приобрести.

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Гораздо более дорогостоящим, но и более глобальным (с учетом важности не только для Украины, а и для мира) можно назвать такой украинский эко-проект, как строительство нового укрытия ЧАЭС. Первое укрытие для разрушенного реактора было возведено примерно через полгода после самой трагедии в 1986 году, но саркофаг оказался лишь временным решением проблемы и о строительстве нового, более надежного, начали говорить уже 1992 году. Активная работа над реализацией этого жизненно-важного для всего мира проекта началась лишь в 2004 году, по инициативе Европейского банка реконструкции и развития. Монтажные работы стартовали в 2012 году, а закончить строительство обещают в 2017-м. Создатели конфайнмента обещают, что новый саркофаг будет защищать планету от излучения на протяжении ста лет и, в отличие от старого, будет абсолютно герметичным.

фото: УНИАН

Кроме того, еще в 2005 году в Украине начали планировать строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения, и только в текущем году намерения стали более реальными. В августе Украина наконец-то подписала кредитное соглашение на 260 млн долларов с США. По примерным подсчетам, затраты сооружение ЦХОЯТ окупятся ужа через 2,5 года. Эксперты заверяют, сооружение окажет положительное влияние на экосистему Чернобыля, будет способствовать экологической реабилитации зоны и возвращению хозяйственной деятельности на эту территорию. Запуск хранилища для отработанного ядерного топлива планируется на конец 2018 года.

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Чтобы закрыть тему зоны отчуждения, следует вспомнить и такой проект, как Заповедный Чернобыль. В 2014 года экологи заметили возрождение флоры и фауны в Чернобыльской зоне, пораженной радиацией. В зону отчуждения вернулись бурые медведи, появились зубры, выросло количество лосей, лошадей, рысей, волков. Это и послужило причиной для создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Соответствующий указ президент Украины издал 26 апреля текущего года, к 30-й годовщине трагедии на АЭС. Планируется, что территория заповедника раскинется на 227 тысяч гектар в Иванковском и Полесском районах Киевской области. Эксперты уверены, в такой способ удастся реабилитировать пораженную территорию, сохранить экосистему Полесья, повысить барьерные функции и, что очень важно, очисть природу зоны отчуждения от радионуклидов.

Немаловажным эко-проектом можно считать появление в Украине 11 июля 2011 года первого ветряного парка «Новоазовский» в Донецкой области. Он был оборудован современными ветрогенераторами, мощностью 2,5 МВт каждый. Планировалось, что с его помощью в оптовой рынок страны будет продаваться более 75 млн кВт-час электроэнергии. Изначально ветропарк состоял из 10 генераторов общей мощностью 25 МВт, но планировалось увеличить мощность – до 107 МВт. Правда, война на востоке Украины внесла свои коррективы – расширение ВП «Новоазовский» остановилось на 57 МВт, а сейчас он и вовсе находится на оккупированной территории и частично был поврежден в результате артиллерийских обстрелов.

А вот первый эко-парк в Украине, несмотря на то, что презентация его состоялась в середине 2015 года, до сих пор остается в планах. Напомним, инновационный эко-парк обещали оборудовать в Киеве, в одном из скверов столицы – «Нивки». Планировалось, что в нем будут расположены лавочки с энергосберегающей подсветкой, собирателями дождевой воды, фонарями, которые работают за счет энергии солнца и велогенераторами для зарядки современных гаджетов. На сегодняшний день для воплощения всех инновационных идей столичные власти ищут спонсоров.

Эко-трагедии

Вспоминая экологически важные события в истории независимой Украины, нельзя обойти вниманием техногенные аварии, загрязняющие окружающую среду, и природные катастрофы, заставляющие тратить миллиарды на восстановление инфраструктуры, которые не раз потрясали страну.

Среди эко-трагедий, в частности, можно вспомнить крупнейшую техногенную катастрофу – фосфорную аварию, которая произошла на Львовщине в июле 2007 года: в 60 км от Львова сошел с рельс поезд с фосфором, следовавший из Казахстана в Польшу. Как результат, 15 вагонов с химическим элементом перевернулись и шесть из них загорелись, из близлежащих сел пришлось эвакуировать приблизительно тысячу человек.

фото: УНИАН

Трагедия оставила большой след в экологии Украины, ведь в результате железнодорожной аварии под Львовом вышел в атмосферу высокотоксичный газ фосфин и опасный химический элемент оксид фосфора. Кроме того, от ядовитого газа пострадали около 200 людей, они поступили в больницу с ожогами дыхательных путей.

Еще одной заметной трагедией техногенного характера стал разлив нефти в Керченском проливе 11 ноября 2007 года. Аварию спровоцировал разрушительный ураган, который пронесся в регионе. Тогда в Черном море попало в аварию судно «Волгонефть-139», в результате крушения которого в море вылилось более 2000 тонн сырой нефти и 7000 тонн серы. Ущерб от экологической катастрофы в Керченском проливе оценили более чем в 28 млн долларов, окружающая среда и морская фауна пострадали больше всего. Крушение российской «Волгонефти» спровоцировало мор рыбы, около 30 тысяч птиц испачкались в нефти, и почти все погибли. Серьезно «досталось» прибрежной зоне - мазут еще долго выкидывало на берег.

фото: УНИАН

В том же 2007 году на Херсонщине произошли крупнейшие в истории независимости страны лесные пожары. В августе в Цюрупинском и Голопристанском районах было зафиксировано 419 случаев возгорания, как результат, сгорело более 7,5 тыс га леса, в том числе, от верхового пожара пострадало 6,5 тыс га. Стихия бушевала настолько масштабно, что стороне не смог остаться и президент. Виктор Ющенко лично принимал участие в тушении пожаров, засыпая пламя песком. Сумма убытков от огня составила около 84,6 млн грн. Кроме того, за несколько дней пожара в атмосферу вышло огромное количество угарного газа, от дыма пострадали животные и птицы, а также выгорела значительная часть почвы.

А уже в следующем, 2008 году, запад Украины пострадал от крупного наводнения, спровоцированного интенсивными грозовыми дождями в районе Карпатских гор, Прикарпатья и Закарпатья. Пик паводка пришелся на 23-27 июля 2008 года, его и до сих пор считают крупнейшим в Западной Украине за последние 60 лет. В результате наводнения было подтоплено 40 тысяч жилых домов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Вода повредила 360 автомобильных и пешеходных мостов и размыла 680 км автомобильных дорог. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв - 30 человек погибли. Общие убытки от наводнения составили около 4 млрд гривен.

Лето 2013 года снова запомнилось Украине техногенной катастрофой - крупнейшей аварией на химическом заводе «СТИРОЛ» в Горловке Донецкой области. Во время ремонтных работ на концерне произошел разрыв аммиакопровода, в результате, в воздух попало значительное количество аммиака. От аварии пострадали 20 людей, из них 5 погибли. Экологи заявляли, что такого рода аварии всегда приносят кислотные дожди, причем не только на территории, где произошла трагедия, но и за несколько тысяч километров от нее.

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Уже в следующем, 2014 году, украинцы начали опасаться экологической катастрофы, спровоцированной боевыми действиями, которые до сих пор ведутся на Донбассе. Поскольку на востоке страны сосредоточено большое количество металлургических, химических предприятий и теплоэлектростанций, в целях безопасности опасные вещества из них пришлось вывезти, а их работу остановить. Но далеко не все промышленные гиганты пошли на это – многие до сих пор работают на оккупированных территориях. Их отчеты об отсутствии загрязнения окружающей среды в профильных ведомствах воспринимают в ключе веры на слово. Проверить достоверность данных не представляется возможным.

фото: УНИАН

Также из-за боевых действий ухудшается качество воздуха. Каждый раз во время взрывов в атмосферу попадает значительное количество вредных веществ, как результат, на сегодняшний день в зоне боевых действий воздух по токсичности в 5-8 раз превышает норму. Почва Донбасса также страдает от обстрелов – из-за разрыва снарядов там остается свинец, кадмий и сплавы титана. Из почвы эти элементы попадают в грунтовые воды, а после, соответственно, и в питьевую.

Война повлияла и на биоразнообразие региона, из-за войны из Донбасса убежали не только люди, но и животные. К примеру, за последнее время в Днепропетровской области было замечено существенное увеличение количества бобров и волков. По словам экологов, животные очень боятся обстрелов и мигрируют на безопасную территорию.

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В апреле 2015 года потенциальная техногенная опасность была спровоцирована реальной природной – загорелся лес вблизи Чернобыля. О масштабном пожаре в зоне отчуждения, как и во время трагедии на ЧАЭС 30 лет назад, узнали поздно – когда в огне было уже более 400 гектаров леса. Ситуация была критическая, огонь стремительно разрастался и продвигался в сторону так называемых ядерных могильников. Как результат, возникла серьезная угроза радиационного загрязнения всей центральной Украины. К тому же, в атмосферу попало значительное количество дыма и сажи, которые содержали радиоактивные частицы и с ветром могли переместиться на территории других стран. К счастью, пожар был вовремя локализован.

фото: УНИАН

А вот пожар в июне 2015 года на территории нефтебазы «БРСМ-нафта» вблизи Василькова Киевской области не обошелся без жертв – погибли 6 человек, пострадали 15. По разным подсчетам, на территории нефтебазы находилось около 14 тысяч тонн топлива, большая его часть выгорела. Это возгорание нефтепродуктов признано наиболее масштабным и сложным пожаром в Европе, ликвидировать огонь удалось лишь 17 июня, через 9 дней после возгорания первого резервуара. Ситуацией обеспокоились и экологи, поскольку при сжигании жидкого топлива вместе с дымовыми газами в атмосферу, кроме оксида углерода, попали оксиды азота и оксиды серы, что не могло не повлиять на состояние окружающей среды.

фото: УНИАН

Еще одной заметной катастрофой, спровоцировавшей человеческие жертвы, стал обвал мусора на Грибовицком полигоне, похоронивший троих спасателей, которые тушили возгорание мусора. Эта трагедия подняла на новый уровень проблему с отходами в Украине и их хранением на полигонах. Экологи уже который год бьют тревогу, поскольку мусорные свалки в стране занимают огромные площади и несут большую опасность для окружающей среды и человеческого здоровья - сильно отравляют атмосферу углекислым газом, загрязняют почву и грунтовые воды химическими элементами.

Неудавшиеся эко-революции

Напоследок, можно вспомнить события, которые условно могут быть засчитаны в истории страны как некие эко-революции в Украине. Одно из таких событий – прохождение в украинский парламент в 1998 году «Партии Зеленых». Когда партия набрала больше 5% голосов на парламентских выборах и получила 19 депутатских мандатов, экологи ликовали. На эту политическую силу возлагали большие надежды, ведь они обещали бороться за рациональное использование природных ресурсов, сохранение флоры и фауны Украины и, конечно же, инициировать и продвигать экологические проекты. Однако победа в 1998 году была первой и последней для «Партии Зеленых», за четыре года парламентской деятельности они полностью потеряли поддержку украинцев и на выборах в 2002 году им удалось набрать чуть больше 1% голосов.

Еще один прорыв – появление альтернатив в украинской энергетике. В связи с этим можно вспомнить 2003 год, когда в Украине появился специальный закон - «Про альтернативные источники энергии». Так государство взяло на себя обязательство наращивать количество энергии, произведенной с помощью возобновляемых источников энергии, способствовать научно-техническому развитию зеленой энергетики и принимать меры для уменьшения выбросов парниковых газов нашей страной. Уже в 2003 году украинцы начали осваивать эту новую сферу, но широкого распространения в Украине она, к сожалению, так и не получила. На сегодняшний день только 6% всей энергии производится из альтернативных источников. Да и планы на эту отрасль, увы, не амбициозны: согласно Национальному плану действий по возобновляемой энергетике, до 2020 года количество энергии, произведенной из альтернативных источников, должно составить только 11%.

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Напоследок хочется вспомнить и историю со сланцевым газом, которая так и не стала революционной. Так, в 2010 году в Украине обнаружился большой потенциал для добычи сланцевого газа. Было установлено, что его запасы составляют около 8 триллионов кубометров. Мечтая хотя бы частично избавиться от газовой зависимости от России, уже в 2011 году украинский «Нафтогаз» подписал соглашение о добыче сланцевого и угольного метана с Exxon Mobile. Американская компания начала изучать украинские месторождения. А далее, в начале 2013 года, последовало еще одно соглашение - между Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях. Это соглашение вызвало бурную реакцию общественности, за ней последовали пикеты экологов и активистов, направленные против разработки сланцевого газа в Украине. Ведь для его добычи используется жидкость с различными химическими элементами, которые буквально разрушают экосистему, загрязняют водные ресурсы и, в случае попадания в организм человека, медленно его убивают. Активность вокруг возможной разработки сланцев в Украине сошла на нет с началом российской агрессии на востоке Украины. И, на сегодняшний день, все возможные проекты по добыче сланцевого газа остановлены.

Елена Пащенко

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