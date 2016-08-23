В Китае наказали более 2 тысяч чиновников за вред окружающей среде
Власти Китая наказали более 2 тыс. чиновников и ответственных лиц за нарушения законодательства в сфере защиты окружающей среды.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой China Daily.
По данным издания, центральное правительство КНР направило инспекционные комиссии в восемь регионов КНР. В результате их работы было выявлено более 10,8 тыс. нарушений, за которые чиновники были временно отстранены от должности, получили дисциплинарные взыскания или вовсе лишились своих постов.
Как отмечает газета, только в двух провинция - Цзянси и Цзянсу (Восточный Китай) - власти оштрафовали нарушившие законодательство компании на общую сумму в 100 млн юаней (около $15 млн).
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Кроме того, инспекторы выявили несколько случаев неэффективной работы контролирующих органов местного уровня. Например, в уезде Юннин (Нинся-Хуэйский автономный район, Северо-Западный Китай) местные власти еще в августе 2015 года отчитались в том, что они закрыли металлокомбинат после того, как было выявлено, что он незаконно сбрасывает отходы в одну из рек. Однако прибывшая в этот район спустя год комиссия установила, что это предприятие, несмотря на предписание правительства, продолжало работу.
Как указывает газета, всего в этом году центральные власти Китая проверят соблюдение законодательства в сфере защиты окружающей среды в 14 регионах КНР провинциального уровня.