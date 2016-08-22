Появление тысяч голубых озер в Антарктиде несет угрозу - ученые

К таким результатам исследователи из Университета Дарема пришли в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters передает "Газета.Ru".

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Ученые проанализировали сотни спутниковых снимков и данных метеорологических наблюдений ледника Лангховде в восточной Антарктиде и выяснили, что только с 2000 по 2013 год в Антарктиде появилось порядка 8 тыс. новых озер. Ученые подозревают, что вода некоторых таких озер может просачиваться под поверхность, что ставит под угрозу стабильность всего ледника.

Ранее считалось, что льды Восточной Антарктиды не подвержены глобальному потеплению, поэтому внимание больше уделялось изменениям, происходящим на Антарктическом полуострове. Известно, что возникновение подобных озер стало причиной таяния ледников в Гренландии, где за период с 2011 по 2014 год растаял 1 трлн тонн льда.