Власти Парижа призвали горожан на неделю отказаться от автомобилей

Об этом сообщает ТАСС.

На этот раз в парижской мэрии выступили с предложением к парижанам и жителям столичного региона Иль-де-Франс на целую неделю отказаться от личного автотранспорта. Соответствующий призыв распространила пресс-служба муниципальной администрации.

"Семь дней без машины: Париж приглашает жителей Иль-де-Франс принять этот вызов и отказаться на неделю от своего загрязняющего транспортного средства", - отмечается в заявлении парижской мэрии.

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Проект подготовлен властями французской столицы совместно с национальным Агентством окружающей среды и энергии (ADEME). По замыслу инициаторов акции, речь идет о "развлекательном и благоприятном для экологии мероприятии", участие в котором будет сугубо добровольным и открытым для всех желающих. "В обмен согласные участвовать смогут бесплатно открыть для себя все преимущества альтернативных видов транспорта", - уверяют организаторы.

Парижский эксперимент по отказу от личного автотранспорта будет проходить с 19 по 25 сентября. Свои заявки мотоциклисты и автомобилисты должны подать до 2 сентября. Потом будет проведена жеребьевка и 20 победителей получат возможность всю неделю бесплатно пользоваться всем набором альтернативных видов транспорта, доступных в Париже и пригородах. В их числе - велосипеды и веломопеды с электрическим приводом, свободный проезд на общественном транспорте (метро и автобусы), неограниченный доступ к городской системе проката электромобилей Autolib и сети совместной краткосрочной аренды автомобилей.

Экспериментальная акция приурочена к ежегодному Дню без автомобиля, который в этом году пройдет в Париже 25 сентября. Впервые он был проведен мэрией французской столицы в минувшем году, но тогда для движения автотранспорта были закрыты лишь Елисейские поля и улицы в центральной части города. Сочтя первую акцию успешной, парижские власти, давно взявшие стратегический курс на вытеснение автомобилей с городских улиц, решили в этом году расширить масштаб мероприятия, распространив запрет на движение сразу на всю территорию города. Таким образом, в последнее воскресенье сентября в этом году весь Париж будет отдан в распоряжение пешеходов и велосипедистов.