Анчоусы массово выбрасываются на берег в Приморье

Об этом сообщили ученые, которые проводят исследования в этом районе, передает РИА Новости.

"Такого последние годы здесь не наблюдалось. Анчоусы массово выбрасываются на берег, соответственно, слетаются чайки, стоит жуткий запах", - рассказал младший научный сотрудник лаборатории океанотехники Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Михаил Лебедев.

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Сообщается, что такое явление раз в несколько лет отмечается в разных районах Приморья.

"Не каждый год в одном месте выбрасываются, конечно. Вообще, анчоусы – это промысловый вид с большой численностью… Но почему они выбрасываются, нам пока не известно. Такая закономерность не исследована, так же как и факты выброса на сушу китов или "самоубийства" леммингов", - сказал один из исследователей.

По его словам, местная популяция анчоусов не очень изучена, но изредка сведения о ней появляются.

"Например, был инцидент несколько лет назад в другой бухте – Пемзовой – также анчоусы массово выбросились на берег, и тогда наш ученый наблюдал, как змеи, которые обычно питаются мышами, выползали на берег и откармливались рыбой", - добавил ученый.

Напомним, австралийские ученые, изучив поведение одичавших золотых рыбок в одной из рек, пришли к выводу, что они представляют серьезную угрозу местной экологии.