Экологи в ходе экспедиции нашли на российском острове около 2 тысяч металлических бочек

К таким выводам пришли участники рабочей экспедиции на Шантарский архипелаг, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев, передает ТАСС.

"Участники экспедиции провели предварительный расчет сил и средств для очистки острова Большой Шантар. Для этого потребуется около двух месяцев, 20 военнослужащих экологического взвода, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак, судно для вывоза металлолома на материк", - сказал полковник Гордеев.

Читайте такжеВ загрязнении земель на Харьковщине ядохимикатами подозревают должностных лиц агрокомпании

Он добавил, что на территории самого крупного острова Шантарского архипелага обнаружено около двух тысяч металлических бочек и пять единиц техники, подлежащих утилизации. На другом острове, острове Прокофьева, представители экологической экспедиции ВВО металлолома не обнаружили.

Доставка экспедиции на архипелаг и обратно осуществлена гидрографическим судном Тихоокеанского флота. Экспедиция стартовала в начале августа из Николаевска-на-Амуре. В течение 5 дней специалисты экологической службы штаба материально-технического обеспечения округа, регионального экологического центра ВВО и представители заповедника "Шантарский" проводили оценку состояния зданий, объема работ по очистке территории.

Шантарские острова - принадлежащий России архипелаг в Охотском море у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Он отделен от материка Шантарским морем и проливом Линдгольма, административно находится в составе Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.