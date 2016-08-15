В Индонезии суд обязал компанию выплатить штраф в размере $80 миллионов за организацию лесных пожаров

Как отмечает электронная версия издания Straits Times, компания Sago Prima, занимающаяся, в том числе, производством крахмала и пальмового масла, должна будет выплатить в общей сложности 1 трлн рупий (около $80 млн), передает ТАСС.

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Примерно треть от общей суммы составляет штраф за умышленное уничтожение лесов посредством организации пожаров, остальная часть - в качестве компенсаций за восстановление около 3 тыс. гектаров уничтоженных деревьев в провинции Риау.

Иск против компании был подан министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии в октябре прошлого года. Ведомство также потребовало через суд закрыть предприятие, однако данное требование было отклонено.

В 2015 году регион столкнулся с серьезным задымлением, от которого пострадали миллионы людей в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, а также в южных провинциях Филиппин и северных районах Лаоса. Причиной этого стали лесные пожары, охватившие многие индонезийские провинции.

Для тушения была развернута крупнейшая в истории страны спасательная операция, участие в которой приняли более 20 тыс. человек. Джакарта вынуждена была также обратиться за международной помощью, которая была предоставлена Россией, Австралией, Малайзией, Сингапуром и Японией.

В результате пожаров погибли 24 местных жителя. Согласно данным Всемирного банка, было уничтожено 2,6 млн гектар лесов и сельскохозяйственных угодий. Стоимость ущерба оценивается в 16,1 млрд долларов, что эквивалентно 1,9% ВВП республики за прошлый год.