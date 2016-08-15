Из-за трагедии на Грибовичской свалке чиновники могут попасть за решетку

Об этом заявил начальник прокуратуры Львовской области Остап Сидор, сообщает 112.ua.

"Им вручили подозрение, и ходатайство об аресте сегодня будет подано в суд. Будет избираться мера пресечения", - рассказал Сидор.

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Он уточнил, что подозреваемые отказались давать показания, ссылаясь на статью Конституции которая дает такое право.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Львовская прокуратура закончила первый этап следствия по трагедии на городской свалке, должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" выдвинуто подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трое спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.