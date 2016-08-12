Госгеонедр запустило электронный документооборот

"Госгеонедр перешла на электронный документооборот внутри службы. Внедрение новой системы хранения и передачи информации ускорит работу учреждения, позволит минимизировать бумажный документооборот и ускорить выполнение поручений Кабмина и Минэкологии", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении приводятся слова руководителя отдела документооборота Госгеонедр Инны Стовпец, которая отметила, что электронный документооборот способствует оперативному прохождению всех процедур оформления документов.

"Если раньше мы регистрировали информацию в Exel-файлах, то сейчас имеем автоматизированную систему. В нее вносятся регистрационные данные, далее документ сканируется, сохраняется его электронный образ, наносится штрих-код и направляется в соответствии с резолюцией руководителя на выполнение", - отметила Стовпец.

Как сообщал УНИАН, с начала июня 2016 года в Минэкологии началось внедрение систем электронного документооборота. В частности, с 1 июня министерство запустило электронный сервис для подачи декларации об отходах для субъектов хозяйственной деятельности. Этот сервис позволяет субъекту хозяйственной деятельности обратиться и заполнить регистрационную форму, подать соответствующие данные для органа, который принимает и регистрирует декларацию об отходах.

Также Минэкологии планирует запустить электронный реестр выбросов парниковых газов. Для реализации этой цели ведомство анонсировало проведение тендера на закупку услуг по администрированию такого реестра.