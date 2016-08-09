Пожар на Трухановом острове в Киеве ликвидирован

"9 августа в 14:44 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании травяного настила в южной части Труханова острова", - напоминают в пресс-службе ГСЧС.

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Как отмечается, по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 1.5 га травяного настила. Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники.

По данным пресс-службы, в 18:25 пожар локализован. В 20:11 пожар ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечены 21 человек личного состава подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 6 спасателей Службы спасения КГГА, а также пожарно-спасательный катер.