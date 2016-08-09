На Трухановом острове в Киеве горит трава на площади 1,5 гектара

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Сообщение о возгорании травяного настила поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве в 14:44. Сейчас горит около 1,5 га травяного настила и существует угроза дальнейшего распространения огня.

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Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники, поэтому спасатели ликвидируют возгорание подручными средствами. К ликвидации пожара привлечен пожарно-спасательный катер.

К ликвидации пожара привлечен 21 человек из личного состава подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и шесть спасателей Киевской службы спасения КГГА.