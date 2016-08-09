В Одессе рекомендуют "до особого распоряжения" не купаться в море из-за загрязнения после урагана

Как сообщает пресс-служба мэрии, по информации управления Госпродпотребслужбы в Одессе, в связи со значительными ливнями, которые выпали 7 августа, в акватории пляжей города попало большое количество поверхностных вод.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем, управления Госпродпотребслужбы рекомендует одесситам и гостям города воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы до особого распоряжения», - отметили в мэрии.

В социальных сетях несколько очевидцев выложили видео, сделанное 7 августа в районе пляжа «Аркадия». На видео изображено, как во время ливня в акватории выбивается фонтан жидкости неизвестного происхождения. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что это якобы канализационные стоки.

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Также выложено видео, на котором изображено, как потоки воды льются вместе с мусором в сторону побережья. Потоки такой силы, что люди не могут подняться по лестнице, ведущей от моря, и падают.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на часть Одесской области обрушился ураган - затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадали.

8 августа директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский на брифинге сказал, что не рекомендуется купаться в Черном море день-два в связи с попаданием в воду большого количества мусора, смытого ливнем во время урагана.